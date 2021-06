Arcola, parte la rassegna degli eventi estivi

Sarzana - Val di Magra - "Metti una sera d’estate ad Arcola", questo il titolo della rassegna di eventi estivi che parte lunedi 21 giugno alle ore 21 presso l’area verde della Mondoteca di Arcola in Via Valentini, con lo spettacolo per famiglie e bambini. Letture animate a cura della libreria indipendente Ape Libraia e spettacolo di clowneria e magia comica di Sergio D’Urso, alias Mago Joe, particolarmente noto per le sue partecipazioni al Festival Andersen e a Libri in Baia a Sestri Levante. L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione.

La rassegna estiva si svolgerà durante i mesi di luglio e agosto con proiezioni di film per bambini e famiglie, spettacoli teatrali a cura della Compagnia Arthena del grecista Angelo Tonelli, eventi culturali dedicati all’anniversario dei 700 anni della morte di Dante Alighieri, spettacoli musicali per il centenario della nascita del grande compositore Astor Piazzolla, confermata anche la mostra mercato della Magia Verde che quest’estate si sposta nel borgo di Trebiano. Il programma completo è scaricabile dal sito internet e dalle pagine social del Comune di Arcola.