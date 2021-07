Arcola e Romito Magra, una settimana ricca di proposte: dal cine pic-nic alle degustazioni

Sarzana - Val di Magra - Settimana ricca di appuntamenti ad Arcola e Romito Magra, organizzati da Auser e da amministrazione comunale.



Si comincia martedì 13 luglio alle ore 21 in piazza Tobagi a Romito Magra con una serata di lettura animate, colori, pasticci e magiche storie per bambini a cura di NpsEdizioni di Viareggio, mercoledì 14 luglio cinepicnic nell’area del Pozzo di via Valentini al Ponte di Arcola con la proiezione del film Coco, la visione avverrà nel prato, tutti sono invitati a portarsi coperte e cuscini sui quali stendersi. Giovedì 15 luglio, nuovamente a Romito Magra, Gabriella Molli, Rolando Paganini e Emilia Petacco conducono l’incontro degustazione dal titolo "E poi arriva il dolce…: ingredienti, segreti e tradizioni che si tramandano dalle cucine dei nonni", con assaggi di dolci lunigianesi in abbinamento a vini locali. La settimana si chiude venerdì 16 luglio 21.30 nel parco dell’acquedotto a Romito Magra con l’associazione astrofili spezzini: Osservazioni celesti con telescopio di luna e pianeti.