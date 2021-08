Appino degli Zen Circus, Giancane e molto altro nel weekend di "Fino al cuore della rivolta"

Sarzana - Val di Magra - Si avvicina il weekend con il festival della Resistenza "Fino al cuore della rivolta" (XVII edizione - “La realtà si impara, dove la realtà si fa”) al Museo delle Prade di Fosdinovo. Sabato 7 e domenica 8 agosto due giorni di testimonianze, spettacoli e concerti, una cena sociale e anche un dopospettacolo dalle ore 21.30 (ingresso libero).

Per gli spettacoli e per la cena la prenotazione è obbligatoria e da questa settimana per poter accedere è necessario il Green pass o il tampone nelle 48 ore precedenti.



Il programma si aprirà sabato 7 agosto alle 17 con la presentazione del libro “La rivoluzione non è che un sentimento. Venti interviste a vent’anni dal G8 di Genova” a cui seguirà la presentazione di “Toccaterra”, album della giovane cantautrice Emma Nolde. Poi toccherà ad Andrea Appino degli Zen Circus che tornerà con un concerto solista prima della cena sociale alle ore 20.

Dalle ore 21.30 "Dopo Spettacolo /3". Intervento teatrale di Jonathan Lazzini e Marco Mavaracchio con "Gli amori difficili" di Italo Calvino. A seguire concerto rock n roll dei mitici Los Caimanos.

Domenica la giornata si aprirà alle 17 con Alessio Lega che canta Ivan Della Mea, con Michelangelo Ricci e Davide Giromini, dell’album registrato al Museo Audiovisivo della Resistenza lo scorso autunno. Poi "Viaggio in Kurdistan" con testimonianze di Lucrezia Lo Bianco e Paolo Zammori sulla Resistenza del popolo curdo. Quindi Giancane e Lucio Leoni con il progetto “Her Dem Amade Me. Siamo sempre pronte/i”, dedicato al combattente internazionalista Lorenzo Orsetti. Alle 20.00 Cena sociale e a seguire dalle 21.30 "Dopo Spettacolo /4" con la musica reggae genovese di Maz Vilander (MakaSoundSystem).

Info e prenotazioni 3281503180 o 3493278060 o 342 3714053





Infine, visti i limiti di affluenza e per poter garantire a tutti e tutte di poter vivere l'evento, sarà possibile assistere al festival anche in streaming, sulle pagine social di Archivi della Resistenza. L’associazione darà continuità all'esperienza dell'ultimo 25 aprile, riproducendo un palco virtuale su cui si alterneranno le iniziative e i concerti live, così come tante testimonianze, raccolte in 17 anni di lavoro, contributi storici e musicali. Questo per fare in modo di mantenere viva l’anima del festival, come uno spazio aperto, democratico e gratuito.