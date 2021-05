Antonella Questa chiude la stagione degli Impavidi con "Svergognata"

Sarzana - Val di Magra - Venerdì 28 e Sabato 29 maggio (ore 19.30), si chiude la stagione “Il tempo degli Impavidi” del Teatro di Sarzana, organizzata da Scarti in collaborazione con il Comune di Sarzana, con la verve comica e dissacrante di Antonella Questa in scena con “Svergognata”.

“Quanto contano lo sguardo e il giudizio degli altri? Quanto pesano nel nostro quotidiano? SVERGOGNATA porta a galla le trappole in cui spesso inconsapevolmente cadiamo, ovvero il bisogno di approvazione, la schiavitù dell’immagine e della desiderabilità sociale che ci distraggono da ciò che realmente desideriamo e da ciò che siamo.?Questo sistema al quale la protagonista ha aderito perfettamente fin dalla nascita, viene messo in crisi quando scopre una serie di messaggi sul cellulare del marito con decine di “svergognate”.?Cosa fare quindi per non perdere l’immagine costruita negli anni? Per recuperare lo sguardo del marito su di lei??Inaspettatamente sarà proprio l’incontro con una vera “svergognata” ad aiutarla a ribaltare il punto di vista e a farle recuperare l’unico sguardo che conta davvero: quello su se stessa, restituendole così una nuova e preziosa dignità.”??Ancora una volta Antonella Questa si immerge nelle pieghe della società con il suo sguardo ironico, che solleva il giudizio, per mettere in luce le nostre debolezze. L’uso del corpo nelle coreografie, cifra stilistica della Questa, qui diventa un vero e proprio linguaggio sostituendosi alla parola e restituendoci uno spettacolo che nel dinamismo ha uno dei suoi punti di forza.



Rimangono validi i biglietti e gli abbonamenti venduti a inizio stagione (settembre-ottobre 2020) per gli spettacoli, cosi come i posti già assegnati e i turni (A e B), ma rimangono ancora posti disponibili per tutti gli appuntamenti, nonostante la limitazione delle capienze.



I biglietti sono acquistabili o prenotabili presso la Biglietteria del Teatro (tutti i martedi, giovedi e sabato, dalle 9.30 alle 12.30 e i giorni di spettacolo dalle 17.30 alle 19.30)

I prezzi dei biglietti vanno da 14€ a 24€

Per info 3464026006 – teatroimpavidi@associazionescarti.it

www.teatroimpavidisarzana.it