Anonimi mediorientali, Palestrina e Monteverdi risuonano alla Firmafede

Sarzana - Val di Magra - Appuntamento venerdì 30 luglio alle ore 21.00 alla Fortezza Firmafede di Sarzana con un concerto di Kalendamaya. Nella Sala delle Capriate della Fortezza Firmafede risuoneranno le musiche strumentali di autori mediorientali, i mottetti del Canticum Canticorum di G.Pierluigi da Palestrina e i madrigali spirituali di C. Monteverdi.

Lo spettacolo, che affronterà il tema controverso dell'amore fisico e spirituale tra Gesù e la Maddalena, sarà eseguito dall'Ensemble Gli Invaghiti, sotto la direzione di Fabio Furnari.



EROS & THANATOS



Amore e morte di Maddalena e Gesù nella antica tradizione giudaico-cristiana



Musiche di anonimi siro-palestinesi ed egiziani, G. Pierluigi da Palestrina e C. Monteverdi



Letture tratte dal Vangelo di Maria Maddalena - Papiro di Ossirinco (Egitto, III Sec. d.C.)



Gibran (1883 - 1931) tratto da "Gesù figlio dell'Uomo"





Ensemble Gli Invaghiti



Alessandra Gardini, soprano



Jennifer Schittino, soprano



Paola Cialdella, contralto



Fabio Furnari, tenore e direzione



Luigi Santos, tenore



Marco Radaelli, basso



Yassin El Mahi, canto e percussioni



Youssef Jraifi, oud



Daniela Falconi, voce recitante





Ingresso ad offerta libera e Si richiede la prenotazione dei posti disponibili scrivendo a segreteria@invaghiti.info



Il concerto viene organizzato e realizzato dall'Associazione Culturale Gli Invaghiti, in collaborazione con Regione Liguria e Comune di Sarzana.







http://www.invaghiti.info