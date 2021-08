Anche per la biblioteca di Sarzana servirà il Green pass

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana comunica che, come stabilito dall’art. 3 del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, a partire dal 6 agosto l’accesso in biblioteca sarà consentito esclusivamente alle persone munite di Certificazione verde Covid-19 in corso di validità, da esibire all’ingresso unitamente alla tessera della biblioteca o al documento di identità. Gli uffici comunicano che tale documentazione sarà oggetto di controllo (eventualmente anche tramite l’app VerificaC19) da parte del personale addetto.

La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Palazzo Roderio informa inoltre che la biblioteca civica “Martinetti” sarà chiusa al pubblico dal 9 al 22 agosto, mentre l'aula studio presso l'ex tribunale sarà chiusa dal 6 al 22 agosto.