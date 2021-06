Alla scoperta di Arcola, con le audioguide disseminate nei punti strategici del borgo

Sarzana - Val di Magra - La stagione estiva arcolana inizia con due avvenimenti che hanno richiamato nel borgo un consistente numero di persone e turisti: "L’iniziativa delle visite guidate nel centro storico di Arcola, organizzate dal nostro ufficio cultura ed eventi, sta ottenendo un ottimo riscontro di pubblico – commentano gli assessori alla cultura e turismo Sara Luciani e Camilla Monfroni. La prima giornata abbiamo accolto un gruppo di cinquanta persone proveniente dalla Val Bormida, la settimana scorsa invece un altro nutrito gruppo ha partecipato all’inaugurazione delle audioguide che sono state collocate in punti strategici del borgo. Ringraziamo i volontari della proloco per la loro disponibilità all’apertura della Torre Pentagonale e la Parrocchia di San Nicolò per l’Oratorio di San Bernardino, vero gioiello del borgo. Il nostro impegno è quello di proseguire ed ampliare l’offerta per i turisti, anche in collaborazione con le strutture ricettive e organizzare eventi simili in ogni frazione del territorio, a partire dal Borgo di Trebiano, nel quale a breve saranno collocate altre due audioguide. Invitiamo tutti a seguire i canali social del Comune per rimanere aggiornati sui prossimi appuntamenti".