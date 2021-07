All'ex batteria militare per una serata di improvvisazione teatrale

Sarzana - Val di Magra - Giovedì 22 luglio alle ore 21, presso la Batteria di Buonviaggio (Vezzano), Alberto Vassale e Guglielmo Perez, attori e insegnanti di improvvisazione teatrale, portano in scena 'Alcatraz' una performance teatrale totalmente improvvisata che con l'aiuto del pubblico creerà situazioni comiche, gag e spunti di riflessione. "Il pubblico è il coprotagonista del nostro teatro, lo spettatore non solo è chiamato a partecipare e interagire, ma attraverso questa modalità attiva un processo creativo totalmente nuovo. Il teatro d'improvvisazione non è solo intrattenimento, è anche un'esperienza liberatoria e creativa" sottolinea Perez, ideatore del format. Gli spettacoli d'improvvisazione stanno diventando sempre più diffusi sul territorio nazionale per la loro capacità di coinvolgere e divertire il pubblico di tutte le età. I protagonisti di Alcatraz lavorano ormai da più di dieci anni in Liguria riscuotendo sempre più successi di critica e di pubblico, anche grazie alla scuola d'improvvisazione che hanno fondato a La Spezia. L’appuntamento con questo evento organizzato dall’Assessorato al turismo è quindi alle ore 21.00 di giovedì 22 luglio presso la Batteria in Loc. Buonviaggio.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito.