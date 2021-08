All'anfiteatro di Luni passaggio di testimone per "Road to Rome"

Sarzana - Val di Magra - Ha toccato anche Luni e il suo anfiteatro l'iniziativa “Road to Rome” sulla Via Francigena. Questa mattina il sindaco Silvestri a nome di tutta la cittadinanza ha ricevuto e salutato i pellegrini partiti il 16 giugno da Canterbury e che percorrendo la Via arriveranno a Roma il 10 Settembre.

In questo lungo viaggio di 148 tappe hanno visitato posti meravigliosi e certo non potevano mancare di fare tappa all'Anfiteatro di Luni che lambisce il tracciato della Via Francigena ed è stato per l'occasione teatro della cerimonia del passaggio di consegne del bordone del pellegrino tra il sindaco di Castelnuovo Magra Daniele Montebello e il collega lunense.

Il Bastone del Pellegrino ha preso il posto della fiaccola olimpica e sarà portato tappa per tappa lungo l’intero cammino, pertanto è poi spettato al Sindaco Alessandro Silvestri passarlo al Sindaco di Carrara Francesco De Pasquale per la tappa successiva.