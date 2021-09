Alcune variazioni al programma del Festival della Mente

Sarzana - Val di Magra - La direzione del Festival della Mente di Sarzana segnala che alcuni eventi in programma hanno subito delle variazioni:



Evento n. 2

Letizia Battaglia, Michele Smargiassi “Storie di vita”

venerdì 3 settembre ore 18.30 - Canale Lunense

Letizia Battaglia parteciperà all’incontro in collegamento video



Evento n. 7

Ilaria Gaspari, Daniela Perani “L’origine delle emozioni”

sabato 4 settembre ore 12.15

Spostato da Canale Lunense a piazza Matteotti

Daniela Perani parteciperà all’incontro in collegamento video



Evento n. 10

sabato 4 settembre ore 17.15 - piazza Matteotti

Annullato l'incontro con David Grossman

In programma un nuovo evento con Eraldo Affinati e Alessandro Zaccuri alla stessa data e orario dal titolo “Padri e maestri”

ll biglietto per l'incontro di Grossman/Zaccuri sarà valido per accedere all'incontro Affinati/Zaccuri



Evento n. 12

Davide Calgaro "Venti freschi"

Spostato a domenica 5 settembre ore 16.00 - Canale Lunense (inizialmente previsto sabato 4 settembre)

ll biglietto per l'incontro di sabato sarà valido per accedere all'incontro di domenica



Si segnalano inoltre gli orari d’inizio corretti dei seguenti eventi:

Evento n. 6 - Tommaso Ghidini “Da Homo sapiens a Homo caelestis: l’alba di una nuova era”: ore 9.45



Evento n. 7 - Ilaria Gaspari, Daniela Perani “L’origine delle emozioni”: ore 12.15



Evento n. 8 - Francesco Bianconi, Emanuele Coccia “Tu non temere sei a casa”: ore 14.45



Su alcuni biglietti potrebbe essere riportato un orario diverso; in questo caso l’accesso agli eventi è comunque consentito.



Variazioni al programma, informazioni su rimborsi e tutti gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sul sito del festival nella sezione “news”.