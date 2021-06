Al via il centro estivo della biblioteca di Luni

Sarzana - Val di Magra - A partire da lunedì 5 luglio, fino a fine agosto, il Comune di Luni, in collaborazione con ARTEmisia Servizi Culturali, ospiterà per il secondo anno consecutivo nella sua biblioteca civica, un centro estivo gratuito per bambini dai 6 ai 10 anni. Giochi, arte, divertimento saranno gli elementi principali che caratterizzeranno il centro dove i bambini, guidati dagli operatori di ARTEmisia, sperimenteranno nuove tecniche artistiche, saranno guidati nella conoscenza dell’ambiente che ci circonda imparando a rispettarlo e svolgeranno giochi di squadra per migliorare la capacità di condivisione, l’empatia e il rispetto per il prossimo. Non mancherà il momento di recupero compiti per venire incontro alle esigenze delle famiglie. Data l’emergenza covid, il centro estivo sarà aperto a un massimo di 8 bambini con prenotazione settimanale e si svolgerà dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13. Tutte le attività verranno svolte nel pieno rispetto delle regole anticovid. Grazie all’amministrazione comunale il centro estivo sarà gratuito. Per info e prenotazioni: segreteria@artemisiacoop.it; 3391121541