Al Torrione genvoese Marcello Cavalli presenta "Otofalco- Il messaggero dell’Impero"

Sarzana - Val di Magra - Venerdì 6 agosto alle ore 19 a Sarzana la suggestiva cornice del Torrione Genovese, testimone di quelle che furono le antiche mura della città, sarà lo sfondo perfetto per la presentazione del libro 'Otofalco –Il messaggero dell’Impero'. Tra rievocazioni storiche e letture appassionanti, l’autore Marcello Cavalli incanterà i presenti introducendo il mondo fantastico, eppure familiare e “nostro”, nel quale si svolgono le vicende raccontate dall’Otofalco Alaspedita al suo Imperatore.

Il poliedrico Marcello –scrittore, illustratore, sceneggiatore e docente di comunicazione, oltre che studioso ed esperto conoscitore della storia dell’arte –condurrà Sarzana e i suoi visitatori indietro nel tempo, in un passato immaginario e sorprendente, descritto con dovizia di particolari e fantasia inarrestabile, ma anche ricco di suggestioni culturali e riflessioni sulla natura umana più vera e profonda.

Un’occasione da non perdere per appassionati del genere fantasy e lettori curiosi. Un evento per vivere e sognare la storia, tra realtà e immaginazione. Un libro da scoprire per volare sulle ali dell’ippogrifo ed emozionarsi come già hanno fatto alcuni fan di eccezionedi Marcello Cavalli: dal famoso fumettista Leo Ortolani (nel libro la sua dedica illustrata... e chissà mai che non ci onori della sua presenza a Sarzana!) alla regina del fantasy italiano Licia Troisi.

La presentazione è organizzata dalla Libreria del Fumetto Comic House di Sarzana, in collaborazione con l'Associazione culturale Sarzana senza tempo, presso la suggestiva sede dell'Associazione.

L'Associazione, chesi occupa di rievocazione storica medievale, accoglierà il pubblico con figuranti in costume.

Al termine firmacopie con l’autore.



Modera Simone del Greco (Associazione culturale Sarzana senza tempo)

Letture di Dario Petucco (Circolo Letture ad alta voce, La Spezia)

Un evento in collaborazione con:Libreria del Fumetto Comic House Associazione culturale Sarzana senza tempo

Ingresso liberofino a esaurimento postiSarannorispettatelemisureanti-Coviddidistanziamentoesicurezza