Al Sagrato di Vezzano Superiore il laboratorio per bambini "Parole tra le dita"

Sarzana - Val di Magra - Mercoledì 7 Luglio 2021 alle 18.15 si terrà presso il Sagrato della Chiesa di nostra Signora del Soccorso a Vezzano Superiore il primo dei tre appuntamenti con i laboratori per bambini organizzati dall’Assessore alla Cultura Ilenia Orlandi Ilenia in collaborazione con la cooperativa Zoe e Biblioteca Civica di Vezzano Ligure “Mario Tobino”. Questo primo appuntamento sarà dedicato proprio al Sagrato della chiesa di Nostra Signora del Soccorso e alla tecnica artistica utilizzata per la sua realizzazione. Il Sagrato sembra un grande tappeto colorato e ricamato realizzato con i ciottoli di fiume e diventerà un tappeto volante per viaggiare alla scoperta della tecnica artistica del risseu ligure. Durante il laboratorio i

piccoli artisti realizzeranno anche disegni con piccoli sassi. Si rammenta che i laboratori, dedicati ai bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni, sono gratuiti. Per info e prenotazioni telefonare in biblioteca allo 0187/995219.