Agli antichi lavatoi la mostra “La Casa di Plastica”

Sarzana - Val di Magra - Si terrà nei suggestivi antichi lavatoi di Sarzana l’atto finale della seconda edizione della mostra “La Casa di Plastica”. L’evento si svolgerà da venerdì 2 a domenica 4 luglio, dalle 18 alle 24, e sarà allestita con le opere di alcuni degli artisti che hanno preso parte alla rassegna online dello scorso inverno. L’evento sarà organizzato dall’associazione Punto Zero, con il patrocinio del comune di Sarzana. La mostra precedente, conclusa lo scorso 12 febbraio, ha coinvolto numerosi artisti, superando i 2000 visitatori e i 1100 votanti. Sarah Perfetto, vincitrice del contest, si è presentata con un trittico dal titolo “Tutto è connesso”. "Ho sempre dipinto per me stessa - spiega Sarah - e poi, grazie ai social, ho scoperto che la mia arte piace e sono arrivata a comporre alcune opere su commissione. L’ape è il soggetto principale perché è fondamentale per la biodiversità. Ho dato un’ordine preciso per sottolineare il decadimento ambientale: l’ape è impotente circondata dalla plastica e non riesce a svolgere il proprio ruolo. Infine, il trittico si conclude con il fiore appassito. Ho scelto le api perché mio fratello e il mio ragazzo hanno la passione per l’apicoltura".



A seguito della vittoria, Sarah ha deciso di devolvere l’intero ricavato della mostra al WWF: una parte di questo è stato utilizzato per l’iniziativa del WWF “Bee hotel”(https://sostieni.wwf.it/regalo-solidale-bee-hotel.html) col fine di sostenere le api, soggetto principale della sua opera. Il resto del denaro raccolto tra i visitatori della mostra online è stato invece destinato, sempre tramite il WWF, all’adozione di un cucciolo di orso polare a nome della città di Sarzana.

La consegna è avvenuta lo scorso 3 Marzo in comune, dove il sindaco Cristina Ponzanelli ha ricevuto l’attestato di adozione e il peluche simbolo del nuovo figlio della nostra città, “Luigi”. Il sindaco è rimasta particolarmente colpita dall’incontro con Sarah: .



La passione di Sarah per la pittura le è stata infatti trasmessa dal legame con il nonno: "Lui ha sempre avuto questo amore per l’arte - sottolinea Sarah- ed è riuscito a trasmetterlo anche a me, nonostante gli stili differenti". Dopo una prima conoscenza, l’artista ha consegnato al sindaco la donazione: "Sono emozionata, è stata un’idea splendida e non vedo l’ora di utilizzare il piccolo Luigi nei prossimi eventi cittadini come mascotte. Adesso fa parte della nostra comunità". Adesso è arrivato il momento dell’esposizione finale, che si terrà agli antichi Lavatoi di via Mascardi il prossimo weekend. All’esposizione saranno presenti numerose opere di Sarah, tra cui il trittico che è stato premiato alla precedente rassegna, oltre a numerose opere inedite. Ma non solo: durante l’esposizione abbiamo deciso di installare anche le opere di altri artisti che ci hanno seguito in questo progetto, tra cui i versi di Jonathan Lazzini, gli scatti di Giorgia Spina e il video di Giacomo Czerny. “Noi dell’associazione Punto Zero siamo soddisfatti del risultato ottenuto e siamo entusiasti dei complimenti del sindaco. L’arte è il mezzo di sensibilizzazione con cui, insieme a tutti i ragazzi de La casa di Plastica, abbiamo dato il nostro contributo per migliorare il mondo”