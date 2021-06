Ad Arcola apre il centro estivo per i bambini

Sarzana - Val di Magra - Da lunedì 14 giugno a venerdì 10 settembre presso la Mondoteca Civica di Arcola sarà attivato il servizio di Centro Estivo gratuito per bambini della scuola dell’infanzia e della primaria dalle ore 8.30 alle 12.30, organizzato dal Comune di Arcola in sinergia con Artemisia.

Per ogni turno sono disponibili 16 posti. Per il mese di giugno saranno riservati a bambini della scuola primaria, essendo ancora aperta la scuola dell’infanzia. Nei mesi successivi, in caso di iscrizioni superiori alla disponibilità, saranno riservati 8 posti a bambini della scuola dell’infanzia e 8 a bambini della primaria.

"Come lo scorso anno abbiamo deciso di andare incontro alle esigenze delle famiglie del nostro territorio con un campus estivo gratuito. - spiegano il vicesindaco con delega al sociale Gianluca Tinfena e l'assessore alla scuola Sara Luciani - In attesa dell'arrivo delle risorse dal governo, abbiamo deciso di anticipare i tempi per consentire alle famiglie già da giugno di usufruire di un servizio importante per i bimbi del nostro comune presso l'area della nostra Mondoteca del Ponte di Arcola."

È possibile presentere le domande di iscrizione dal 14 al 30 giugno in vista della graduatoria fino a esaurimento dei posti a disposizione.



Per informazioni e iscrizioni chiamare il numero 01871745820 o il cellulare 3392918421