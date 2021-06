A scuola d'arte sotto l'ala dell'imperatore

Sarzana - Val di Magra - Volevo essere Napoleone ma sono diventato Picasso!, questo lo scoppiettante slogan della Sarzana summer school Startè 2021, organizzata nella capitale della Val di Magra dal 1° al 4 luglio prossimi. Una quattro giorno dedicata all'arte e a tutti i processi connessi a un evento artistico – creazione, management, cura, critica. Dodici appuntamenti rivolti a giovani e meno giovani – l'iniziativa è pensata per una trentina di partecipanti – che vogliano affinare il loro approccio al linguaggio e al mondo dell'arte, nelle sue più varie declinazioni. La Summer school è diretta da Paolo Asti, presidente di Startè, e affidata alla cura scientifica del professor Valerio Dehò. Un'iniziativa che ha partecipato con successo alla Call for Ideas lanciata dal Comune di Sarzana, che oggi ne ha ospitato la conferenza stampa di presentazione. “È bello che a Sarzana nasca non solo cultura, ma una scuola di cultura, con dei maestri straordinari del nostro territorio che si sono messi a disposizione e iniziano questa avventura assieme a noi. Una scuola d'arte come questa nel nostro territorio non c'è mai stata”, ha esordito la sindaca Cristina Ponzanelli.



Asti ha lodato la scelta di Palazzo civico di fare un bando: “Anche io quando ho fatto l'amministratore ho sempre ragionato in termini di bandi, non solo per la trasparenza, ma anche perché è un banco di prova che consente di mettere sul tavolo idee, creatività e capacità, anche di innovare. Non una cosa da poco, quindi, la scelta dell'amministrazione di Sarzana, non tutte hanno questo tipo di sensibilità”, ha affermato l'ex assessore alla Cultura della Spezia, soffermandosi poi sul motto della Summer school. “Il bando – ha spiegato – dava premialità a chi mostrasse capacità di interazione o con la figura di Dante, nei 700 anni dalla morte, o con quella di Napoleone, scomparso due secoli fa. E allora non ci siamo rifatti a una citazione della madre di Picasso, che disse che il figlio, se avesse scelto la carriera ecclesiastica, sarebbe diventato papa, mentre avesse preso quella militare, ecco che sarebbe diventato Napoleone... 'ma invece ha voluto essere Picasso', disse la signora. Del resto, per molti versi, oggi gli artisti sono i nuovi Napoleoni – abbiamo visto a che prezzi sono andate alcune opere digitali”. Il legame con l'imperatore corso naturalmente non si esaurisce nella citazione di donna Maria, ma torna in alcuni appuntamenti sella Summer school, che non a caso è patrocinata da Le Souvenir Napoleonien. Asti ha quindi menzionato il nutrito parterre con che i discenti potranno ascoltare e conoscere: oltre al presidente Startè stesso, il curatore Nicolas Ballario, il fotografo Claudio Barontini, il docente e giornalista Tonino Bettanini, il presidente Federcultura Andrea Cancellato, il direttore Allemandi Editore Luigi Cerutti, il designer e grafico Marco Condotti, il docente di Estetica Valerio Dehò, il corrispondente per la Liguria di Le Souvenir Napoleonien Federico Galantini, il direttore di CdS Fabio Lugarini, il capo ufficio stampa del ministero dei Beni culturali Mattia Morandi, gli artisti Virgiglio Rospigliosi, Giuliano Tomaino e Francesco Vaccarone. “Il nostro augurio – ha concluso Asti - è che questa sia un'edizione numero zero e che l'appuntamento si rinnovi nei prossimi anni. Ad ogni modo la Summer school non finisce il 4 luglio: continuerà almeno per due mesi con la mostra Volevo essere Napoleone ma sono diventato Picasso, cioè un'esposizione a cui parteciperanno gli artisti e gli iscritti alla scuola, che se ne occuperanno, secondo la loro inclinazione, ora dal lato creativo, ora come curatori, ora con testi critici o come organizzatori”.



“Sono felice che questa cosa accada a Sarzana – così in conferenza il maestro Vaccarone -, dove sessant'anni fa ho tenuto la mia prima mostra, assieme a Graziano Dagna, alla Biblioteca Martinetti. Una città che è sempre stata ricca di artisti e che per me è un po' una seconda patria. Riuscire, con iniziative come questa scuola estiva, a dare il frutto complessivo della nostra esperienza alle nuove generazioni, è il modo migliore perché non si disperda il valore di un linguaggio creativo”. “Un appuntamento dal titolo geniale – ha esordito il maestro Tomaino -. Geniale come Napoleone, che lo fu al punto da riuscire a diventare imperatore. E che era anche così ladro da rubare opere d'arte in tutto il mondo. Aveva una cupidigia... ma evidentemente l'arte la amava. E poi Picasso: altrettanto ladro – ha rubato tutto quello che ha potuto nell'arte, nel guardare, nel vedere - ma ancora più creativo, capace di far nascere un nuovo mondo. La creatività è come un arcobaleno, non sai dove inizia e dove finisce. Tutti ne abbiamo un po', basta avere il coraggio di usarla”. Infine Claudio Barontini, che, assieme a Virgiglio Rospigliosi, sarà protagonista di un evento tra Fortezza Firmafede e centro storico: “Cerco di fare foto che raccontino storie. La sfida sarà andare a trovare luoghi, immagini, persone che raccontino Napoleone a Sarzana. Andremo alla ricerca di fantasmi”.



La Summer school ha il contributo degli sponsor Perdormire, Doro supermrcati e Italianity City Market; media partner Il Giornale dell'Arte, partner tecnico Pgn Comunicazione urbana 2013. Per iscrizioni (costo 80 euro valevole per l'intera manifestazione) info@starteitalia.it – 0187875839. Startè è al 16 di Piazza Europa alla Spezia.



Programma della Summer school



Giovedì 1° luglio



ore 17.00

Fortezza Firmafede, Sala delle Capriate

Saluto di benvenuto ai partecipanti

Cristina Ponzanelli, sindaco di Sarzana



ore 17.30 (APERTO AL PUBBLICO)

Fortezza Firmafede, Sala delle Capriate

Napoleone a Sarzana: verità e leggenda

Federico Galantini, corrispondente per la Liguria “Le Souvenir Napoléonien”, Parigi



Ore 19.00

Loggiato di Gemmi AperiTalk

La prego non sia formale

Rospigliosi – Tomaino – Vaccarone

tre artisti a confronto.

Conduce Fabio Lugarini, giornalista



Venerdì 2 luglio



Ore 9.30 - 12.30

Fortezza Firmafede e Centro Storico

Fotografare e dipingere Sarzana

e Napoleone

con Claudio Barontini e Virgilio Rospigliosi



Ore 9.30 - 12.30

Fortezza Firmafede, Sala delle Capriate

Dal Pensiero Creativo al Finissage

della Mostra

Idee e azioni per la realizzazione di un

evento artistico

con Paolo Asti e Marco Condotti



Ore 16.00 (APERTO AL PUBBLICO)

Fortezza Firmafede, Sala delle Capriate

L’Italia RipArte

Cristina Ponzanelli, sindaco di Sarzana

Mattia Morandi, capo ufficio stampa

Ministero dei Beni Culturali

Andrea Cancellato, presidente Federcultura



Ore 17.30

Fortezza Firmafede, Sala delle Capriate

Curare l’Arte, Curare con l’Arte

Valerio Dehò con Francesco Vaccarone e

Giuliano Tomaino



Ore 19.00

Loggiato di Gemmi AperiTalk

Luigi Cerutti e Nicolas Ballario presentano

Il Giornale dell’Arte



Sabato 3 luglio



Ore 10.00

Fortezza Firmafede, Sala delle Capriate

Comunicare ad Arte

dalla comunicazione istituzionale a quella d’impresa l’arte che comunica.

Mattia Morandi, capo ufficio stampa

Ministero dei Beni Culturali

Luigi Cerutti, direttore Allemandi Editore

Tonino Bettanini, giornalista

Nicolas Ballario, curatore

Evento in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti Liguri

con riconoscimento dei crediti formativi



Ore 15.00–17.00

Visita allo studio di Giuliano Tomaino



Ore 17.00–19.00

Fortezza Firmafede, Sala delle Capriate

Fotografare e dipingere Sarzana e Napoleone

con Claudio Barontini e Virgilio Rospigliosi



Ore 19.00

Loggiato di Gemmi AperiTalk

presentazione del volume Valerio Dehò: “Il bello il brutto e il sublime”

L’Autore conversa con Francesco Vaccarone



Domenica 4 luglio

Ore 9.30 - 12.00

Fortezza Firmafede, Sala delle Capriate

Volevo essere Napoleone ma sono diventato Picasso. La Mostra.

Analisi e sintesi del lavoro svolto con incarichi per l'organizzazione dell’omonima mostra.