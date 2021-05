A Sarzana si torna al cinema, prima all'Italia poi al Moderno

Sarzana - Val di Magra - Il cinema a Sarzana riparte con Woody Allen. L'ultima pellicola del celebre regista americano "Rifkin's Festival" sarà infatti in programmazione dal 6 al 10 maggio presso il Cinema Italia che dunque riaprirà i battenti così come annunciato nei giorni scorsi a CdS (qui). Una ripresa che ovviamente avrà orari particolari a causa del coprifuoco ma che consentirà comunque agli appassionati di poter tornare a vivere l'atmosfera unica della sala. Si comincierà dunque giovedì e venerdì con uno spettacolo unico alle 19.45 mentre sabato e domenica oltre allo spettacolo serale ci sarà anche quello pomeridiano alle 17.45. Lunedì infine ultima proiezione alle 19.45.

Programmazione ancora da definire invece per il Multisala Moderno che riaprirà invece il prossimo 13 maggio.