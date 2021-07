A Santo Stefano è Summertime con Alinghieri ed Exclusive Saxophone Quartet

Sarzana - Val di Magra - Prosegue con successo il XXVII Festival Provinciale “I Luoghi della Musica”, martedi 20 luglio alle 21.30 a Santo Stefano di Magra in Piazza della Pace, si terrà un imperdibile spettacolo di teatro-musica intitolato “Summertime... soffio di una notte di mezza estate, musica e poesia americana del 900; con protagonisti dei celebri artisti spezzini; l'attore Roberto Alinghieri e l'Exclusive Saxophone Quartet. Il concerto è il quarto degli appuntamenti del XXVII Festival Provinciale “I Luoghi della Musica”. Il concerto è organizzato dall’Associazione Gruppo Strumentale Hyperion e si avvale inoltre del contributo del Comune di Santo Stefano di Magra.



Lo spettacolo sarà dedicato a suggestive pagine del repertorio poetico e musicale americano novecentesco: l'attore Roberto Alinghieri in veste di voce recitante interpreterà poesie di R.Carver e C.Bukowski, talvolta in alternanza e talvolta in simbiosi a capolavori musicali di G.Gershwin, S.Joplin ed altri importanti compositori americani del 900; eseguito dal quartetto di sassofoni Exclusive Saxophone Quartet formato da Valentina Renesto al sax soprano , Olga Costa al sax alto , Francesca Simonelli al sax tenore e Stefano Angeloni al sax baritono.



In caso di pioggia lo spettacolo si terrà in uno spazio alternativo al chiuso accanto a Piazza della Pace. Il concerto è ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti; visto l'accesso contingentato ed i posti a sedere limitati si accede ai concerti con prenotazione. Per prenotazioni ai concerti: scrivere a prenotazionildm@gmail.com oppure telefonare al numero

3288094833 (anche sms e/o whatsapp). Tutti i concerti vengono organizzati e realizzati in base alle normative anti-contagio Covid-19. Il programma e tutte le informazioni sulle misure di sicurezza adottate sono consultabili sul sito

https://iluoghidellamusica.onweb.it/it