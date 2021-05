A Santo Stefano... “Non ci resta che leggere”

Al via un appuntamento quest’anno ancor più atteso per via del format degli appuntamenti in presenza che tornano pian piano a riaffacciarsi sulla scena culturale italiana. Incontro con Daniele Mencarelli, premio Strega giovani 2020.

Sarzana - Val di Magra - Anche quest’anno la Biblioteca Cesare Arzelà di Ponzano Magra organizza la rassegna “Non ci resta che leggere: iniziative di Resistenza Letteraria” che dal 12 giugno al 3 settembre in Piazza della Pace, nel centro storico di Santo Stefano di Magra, darà il via sempre dalle 21 a una serie di incontri letterari con autori di poesia e narrativa del panorama nazionale. Un appuntamento quest’anno ancor più atteso per via del format degli appuntamenti in presenza che tornano piano piano a riaffacciarsi sulla scena culturale di tutto il Paese. In caso di pioggia gli eventi si terranno nel salone parrocchiale. Per informazioni si consiglia di visitare il sito del Comune di Santo Stefano o contattare la Biblioteca civica (0187 699041)



Il calendario della rassegna:



Sabato 12 Giugno

INCONTRO CON LA POESIA DI MARCO VIROLI

Presentazione a cura di Corrado Vatrella



Sabato 19 Giugno

LETTERE IN FIAMME

Spettacolo teatrale scritto, diretto e interpretato da CorradoVatrella



Sabato 26 Giugno

INCONTRO CON DANIELE MENCARELLI

(Premio Strega Giovani 2020)

Presentazione di Corrado Vatrella e Alessandro Lana



Venerdì 2 Luglio

L'OMBRA DI ISIDE di MARCO BUTICCHI

Presentazione a cura di Patrizia Fiaschi



Sabato 3 Luglio

NEMESI: COUNTDOWN di ROBERTA MANZATO

Presentazione a cura della Biblioteca civica C. Arzelà



Venerdì 9 Luglio

IL MANOSCRITTO DI LANEGHE' di BEPPE MECCONI

Presentazione a cura di Sonia Vatteroni



Venerdì 16 Luglio

UN GIORNO NUOVO di PATRIZIA FIASCHI

Presentazione a cura di Beppe Mecconi



Venerdì 23 Luglio

LIGURI PER SEMPRE: VIAGGIO EMOZIONALE NEL CUORE DELLA LIGURIA con un racconto di ALICE BASSI

Presentazione a cura di Francesca Bertuca



Venerdì 13 Agosto

QUANDO QUALCUNO TI CHIEDERA' DI ME raccolta di poesie

di LUCIANA GIANNINI

Presentazione a cura di Donatella Zanello, lettura poesie a cura di Luigi Leonardi



Venerdì 27 Agosto

L'UMANITA' SEPOLTA: TRACCE DI GUERRA, DI FATICHE E DI GIUSTIZIA CAPITALE di LUIGI LEONARDI

Presentazione a cura di Alice Bassi



Venerdì 3 Settembre

I FIGLI DELLA CENERE di FRANCESCA BERTUCA

Presentazione a cura di Alice Bassi