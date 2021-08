A Palazzo Roderio torna la mostra del ricamo

Sarzana - Val di Magra - Torna dal 7 al 15 agosto nella sala consiliare di palazzo civico il tradizionale appuntamento con la “Mostra del ricamo”, organizzata dall'Associazione Fili di Luna con il patrocinio del Comune di Sarzana.

Quest'anno la mostra avrà come tema "La via Francigena - Un cammino molto amato dai pellegrini" e oltre ai ricami vedrà l'esposizione di esposti disegni di Marta Manetti ed opere di Gilda Cefariello Grosso.

L'inaugurazione è in programma alle ore 17.30 di sabato 7 agosto. La mostra è visitabile gratuitamente nel rispetto delle dispozioni anti-covid con il seguente orario: dal 7 al 13 agosto dalle ore 17.30 alle 23.30 e dal 14 al 15 agosto dalle ore 20 alle ore 23.30.