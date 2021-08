A Luni una settimana con la "Megamostra" del Lavoratorio Artistico

Sarzana - Val di Magra - Sarà inaugurata domani, 12 agosto alle 19 presso La Baracchetta di Luni (Via Appia Antica) la "MegaMostra" orgranizzata dal Lavoratorio Artistico di Sarzana e realizzata dai partecipanti al laboratorio "Con Me", partito a marzo 2017 con percorsi dedicati a ragazzi disabili già maggiorenni. Il nome stesso dell'esperienza laboratoriale nasce dall'idea di partire dalle attitudini, dalle peculiarità e dagli interessi di ciascun partecipante. Un laboratorio dove provare diverse tipologie di linguaggi e competenze artistiche, un percorso teso a sostenere la creatività e le capacità insite in ciascun “Me”.

"Questa - spiegano quelli del Lavoratorio - è stata la partenza di un magnifico viaggio di condivisione e confronto che ha portato ad un “Noi”, un gruppo che è evidentemente cresciuto nelle capacità relazionali, artistiche e identitarie.

Dopo il grande successo della prima esposizione – Atrio Palazzo Comunale Sarzana, agosto 2018 – torniamo a condividere con il pubblico una parte del nostro lavoro. MegaMostra2 presenterà un centinaio di opere prodotte da Annalisa Fantini, Daria Buratti, Gaia Pellegrinellli, Giacomo Nobile, Irene Bonelli, Matilde Carruba e Roberto Bertucci. Un lavoro durato più di due anni di cui buona parte svolto anche in modalità “a distanza” a causa della pandemia. Una mega produzione di opere per una nuova mostra: MegaMostra2.

Tutto il percorso laboratoriale è stato ideato e condotto da Sara Quattrino che ha anche curato l'allestimento di questa nuova mostra. La realizzazione di MegaMostra2 è stata possibile grazie alla disponibilità della Baracchetta di Luni, storico locale a due passi dall'Anfiteatro Romano. Un luogo non convenzionale per un allestimento pittorico ma aperto alla condivisione e, visto il periodo scelto a cavallo di ferragosto, con un forte passaggio di pubblico. Grazie a questa collaborazione si potrà visitare la mostra all'aperto e in totale sicurezza. Si potranno gustare piatti tipici e passare del tempo all'ombra e in compagnia dei quadri (per pranzare, fare merenda o cenare occorre prenotare al numero 0187-660579).

Tante sono state le attività che abbiamo realizzato con questo fantastico gruppo e, come sempre, siamo onorati e orgogliosi del loro impegno e della loro professionalità. Le opere in mostra rappresentano una crescita stilistica ed una padronanza sempre maggiore del linguaggio grafico e pittorico. Ai nostri grandi e delicati artisti va tutta la nostra stima e il nostro più sincero ringraziamento. Un ringraziamento speciale va anche a tutte le famiglie che ci sostengono e che hanno creduto in un progetto, quello del Laboratorio Con Me, così ambizioso e complesso. Non vediamo l'ora di mostrarvi MegaMostra2".



Da Venerdì 13 a Giovedì 19 ?La mostra rimarrà aperta dalle ore 12.30 alle ore 23.00. Giovedì 19 agosto alle 21.30 festa di chiusura con diretta radio (www.radiorogna.it) e sorprese.