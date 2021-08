A Castelnuovo terzo appuntamento con "In cammino con Dante"

Sarzana - Val di Magra - Terzo appuntamento per “In cammino con Dante”, iniziativa organizzata da Associazione Guide Turistiche Liguria, sezione della Spezia, grazie al sostegno del Comune di Castelnuovo Magra, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Venerdì 06 agosto alle ore 18 l’itinerario, dal titolo “A spasso con Dante, tra vicoli, piazzette e giardini”, sarà nuovamenteincentrato sulla bellezza del borgo, data dalla presenza di vicoli, passaggi nascosti e giardini segreti. "Camminando per le intricate vie del centro storico, scopriremo la storia di questo grazioso paese, sede della cosiddetta Pace di Dante del 1306. Potremo godere di bellissime vedute della Val di Magra, sostando in alcuni dei giardini privati, nascosti tra le viuzze e le piazzette di Castelnuovo, che verranno aperti per l’occasione grazie alla disponibilità dei proprietari.

Il percorso, della durata di circa 1 ora e 30, è gratuito e adatto a tutti. Concluderemo la visita con un aperitivo (a pagamento) presso il Circolo Arci del paese sito in piazza della Querciola.

Per prenotazione obbligatoria di visita e aperitivo: AGTL La Spezia, 366 7157217; agtl.laspezia@gmail.com.