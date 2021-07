A Castelnuovo riparte la rassegna "Cinema cultura", martedì primo film

Sarzana - Val di Magra - Martedì 13 luglio alle ore 21.30 in piazza Querciola si apre la ventiseiesima edizione della rassegna "Cinema cultura" con la proieizione del film "L'ufficiale e la spia" di Roman Polanski. La scorsa estate non era stata realizzata a causa dell'emergenza Covid, ma ora, pur con un numero ridotto di serate, riparte la rassegna cinematografica - quest'anno titolata "Intrighi sotto il castello" - che da tempo caratterizza l’attività culturale del Comune di Castelnuovo Magra.



La presentazione di questo primo appuntamento con il cinema a Castelnuovo è affidata al prof Aldo Viganò, critico teatrale, presidente del Sindacato dei Critici Cinematografici Liguri, già consigliere culturale del Teatro Stabile di Genova, direttore del giornale “Palcoscenico e Foyer”, esperto di didattica del cinema e del teatro, oltre che autore di numerose pubblicazioni d’argomento cinematografico.



La rassegna proseguià poi con “Il mistero Henri Pick” il 16 luglio; “Roubaix, una luce” il 20 luglio, “La finestra sul cortile” il 23 luglio e infine il 27 luglio “Cena con delitto”



L'ingresso è sempre gratuito ma la prenotazione è obbligatoria, anche perché, rispetto agli anni precedenti, per attenersi alle disposizioni anti Covid, il numero dei posti disponibili risulta assai ridotto.

DUNQUE, SI DEVE TELEFONARE AL N. 0187/693.842 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, SOLO AL MATTINO DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00, OPPURE PRENOTARSI TRAMITE WHATSAPP AL 335.644.7821