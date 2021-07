A Castelnuovo inaugurata la mostra "I paesi di Dante Alighieri e altri luoghi"

Sarzana - Val di Magra - Nella torre del castello di Castelnuovo Magra è stata inaugurata ieri la mostra "I paesi di Dante Alighieri e altri luoghi" in memoria dell'artista Maurizio Duranti (QUI), che si potrà visitare tutti i fine settimana fino al 10 ottobre.



Con questa personale di Maurizio Duranti, venuto a mancare di recente, Castelnuovo Magra intende celebrare i 700 anni dalla morte di Dante e al contempo rendere omaggio all’artista che tanto si era speso per la sua realizzazione. Salendo nelle sale della Torre si percorre un itinerario dantesco nei luoghi della Divina Commedia, costruito con la selezione dal corpus di opere della serie intitolata “Paesi” e da lavori da lui eseguiti appositamente per questa esposizione. Particolare attenzione è data a luoghi cardini della storia di Castelnuovo Magra, della Lunigiana e della Liguria di cui Dante fa menzione e di cui Maurizio Duranti ha colto l’essenza.



LUGLIO E AGOSTO ORE 10.00/12.00 – 17.30/21.30

SETTEMBRE E OTTOBRE ORE 10.00/12.00 – 15.00/19.00