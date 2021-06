A Castelnuovo ha preso il via l'iniziativa itinerante "Nati per leggere"

Sarzana - Val di Magra - Al boschetto di Colombiera a Castelnuovo Magra ha preso il via venerdì l'edizione 2021 di “Nati per leggere”, iniziativa itinerante del Comune in collaborazione con l'associazione Gamitola per promuovere la lettura ad alta voce in famiglia. Dopo il primo appuntamento con “La stella gatto”, la rassegna proseguirà il 2 luglio a Palvotrisia con “Lo scultore Riccardo” l'8 luglio in piazza Querciola con “In mezzo al cammin”. Gli ultimi tre incontri si terranno a Vallecchia, Molicciara e presso l'azienda agricola Boragno, sempre alle 18.30. Per info 3388066120.