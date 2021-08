A Castelnuovo debutta l'opera multimediale "Via Dantis"

Sarzana - Val di Magra - In piazza Querciola a Castelnuovo Magra debutta questa, con replica domani sempre alle 21.30, "Via Dantis" opera teatrale multimediale con videoproiezione in gigantografia delle tavole dantesche di Gustave Doré. Sul palco ci saranno Marco Balma (Dante), Matteo Ridolfi (dantista) della Compagnia degli Evasi mentre sulle mura del castello scorreranno le affascinanti immagini ispirate dalla Divina Commedia con le musiche di Franz Liszt.

Biglietto intero 10 euro, ridotto 8. Prevendite su Vivaticket oppure Tel: 3339771749 Mail: viadantis2021@gmail.com



Per l'ingresso sarà necessario il green pass.