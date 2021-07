'Volevo essere Napoleone ma sono diventato Picasso', al via oggi la Summer School di Starté

Sarzana - Val di Magra - Tutto pronto oggi a Sarzana per il via della prima edizione di 'Volevo essere Napoleone ma sono diventato Picasso', Summer School proposta dall'associazione Starté con l'obbiettivo di fornire un'esperienza formativa nel campo dell'arte a 360 gradi (QUI presentazione e programma). Si inaugura alle 17.00 nella Sala Capriate della Fortezza Firmafede, con un saluto della sindaca Cristina Ponzanelli; seguirà lle 17.30 'Napoleone a Sarzana: verità e leggenda', con Federico Galantini, corrispondente per la Liguria de 'Le Souvenir Napoleonien'. Quindi alle 19.00 al Loggiato Gemmi appuntamento con l'aperitalk 'La prego non sia formale', con protagonisti gli artisti Virgilio Rospigliosi, Giuliano Tomaino e Francesco Vaccarone, modera Fabio Lugarini. Tutti gli appuntamenti di questa prima giornata sono aperti al pubblico.