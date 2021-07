"Venti da Genova", anteprima di libro e spettacolo al Museo della Resistenza

Sarzana - Val di Magra - Domenica 18 luglio al Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo si terrà una serie di anteprime con la data inaugurale del festival “Fino al cuore della rivolta” 2021.

L'appuntamento inizierà alle ore 18 con la presentazione del libro “La rivoluzione non è che un sentimento. Venti interviste a vent’anni dal G8 di Genova”, cura di Archivi della Resistenza e proseguirà alla 20 con la cena sociale (20 euro tutto compreso, prenotazione obbligatoria). Infine alle ore 21.30 Spettacolo "Venti da Genova" canto teatrale per coro, cantastorie, due guardie e un clown (ingresso libero ma prenotazione obbligatoria).



"Venti da Genova" canto teatrale per coro, cantastorie, due guardie e un clown. Una produzione di Archivi della Resistenza e Teatro dell'Assedio, Regia di Michelangelo Ricci, con Alessio Lega, Davide Giromini, Maria Grazia Fiore, Simona Baldeschi, Maurizio Mussi, Giusi Salvia, Giuseppe Scavone, Soledad Flemma e Anna Martinese, con la sonorizzazione di Rocco Marchi. Testimonianze tratte dal libro "La rivoluzione non è che un sentimento. Venti interviste a vent'anni dal G8 di Genova".

Info e prenotazioni 349 3278060; 342 3714053