"Uscimmo a riveder le stelle"... al Varignano

Sarzana - Val di Magra - Appuntamento giovedì 26 agosto dalle 19.30 alle 22.30, prenotazione obbligatoria. Giovedì 26 agosto, dalle 19.30, “Uscimmo a riveder le stelle” si tiene nella cornice della Villa romana del Varignano a Porto Venere con la collaborazione della Direzione regionale Musei Liguria e dell'Osservatorio Astronomico del Righi e il patrocinio del Comune di Porto Venere. La serata inizia con la visita guidata della Villa a cura della dott.ssa Marcella Mancusi, Direttrice della Villa romana, e prosegue con le Letture dantesche, a cura del prof. Francesco De Nicola e dell'attore Roberto Alinghieri, introdotti dal prof. Fabrizio Benente, Prorettore UniGe alla Terza Missione. A seguire, l'osservazione guidata al riconoscimento di stelle e costellazioni a cura dell'Osservatorio Astronomico del Righi.

Dichiara Fabrizio Benente, Prorettore UniGe alla Terza missione: «Il titolo della serie di eventi “Uscimmo a riveder le stelle” è un chiaro richiamo dantesco; abbiamo preso un piccolo prestito dall'organizzazione della Commedia in tre cantiche e dal loro concludersi con la parola "stelle" e abbiamo organizzato tre appuntamenti che, dopo Sestri Levante, proseguono con Porto Venere. Questo secondo incontro è l'occasione perfetta per scoprire un importante sito archeologico ligure con la guida della sua Direttrice, la dott.ssa Marcella Mancusi. Da archeologo e docente di archeologia devo ringraziare la Direzione Regionale Musei della Liguria. Voglio sottolineare quanto sia preziosa la scelta di rendere continuamente viva un'area archeologica, animandola con eventi che la sottraggono al ruolo di "recinto della memoria", dove tutto è cristallizzato e quasi inaccessibile, e le danno il valore di spazio di quotidianità e di contemporaneità. È un modo molto efficace per dare un futuro al nostro passato.



L'Università di Genova, e nello specifico il prorettorato alla Terza Missione, ha il compito di creare percorsi di cultura e divulgazione anche al di fuori dei Palazzi e delle aule dell'Ateneo, cercando la collaborazione degli enti pubblici, in particolare delle amministrazioni comunali, e delle associazioni culturali della Liguria. Anche questo secondo appuntamento con "Uscimmo a riveder le stelle" è un esempio di come tali collaborazioni diano ottimi risultati e per questo devo ringraziare chi ci accoglie e ci ospita, ma voglio anche ringraziare il Settore Eventi e comunicazione interna, il Servizio E-Learning e il Settore relazioni esterne del nostro Ateneo». Marcella Mancusi, Direttrice della Villa romana ricorda che “la Villa romana del Varignano si apre giovedì per una serata speciale, dedicata a Dante nell’anno in cui ricorrono i 700 anni della morte del poeta: il filo conduttore della serata saranno le stelle, che si potranno anche osservare dal vasto uliveto che circonda la villa. Un appuntamento che arricchisce il programma di aperture serali del sito archeologico, offrendo l’occasione per scoprire (e riscoprire) il nostro patrimonio culturale. La Villa sta lavorando, con diverse iniziative, per allargare sempre più il suo pubblico e far conoscere questo suggestivo sito archeologico, che conserva i resti del più antico frantoio oleario della Liguria. Grazie all’Università di Genova per aver scelto la Villa del Varignano, una collaborazione che speriamo possa ripetersi per nuove iniziative”.



Per la partecipazione all’evento sono obbligatori la prenotazione e il possesso di Green pass. Per prenotare: https://www.musei.liguria.beniculturali.it/varignanounige. L'ingresso alla villa è gratuito per i minori di 18 anni, 2€ per i maggiorenni. Per informazioni drm-lig.villaromana.varignano@beniculturali.it. Telefono 0187.790307 (dal martedì, ore 8.30-14.30). Si consiglia di indossare scarpe comode perché´ la villa non e` accessibile alle auto. In caso di condizioni meteo sfavorevoli l'osservazione del cielo non potrà` essere effettuata.



Progetto finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito dei progetti Notte Europea dei Ricercatori – azioni Marie Sklodowska-Curie. GA 101036106.