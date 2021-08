'Tango Apasionado' con Roberto Alinghieri e il Duo Gardel

Sarzana - Val di Magra - Martedi 10 agosto alle ore 21.15 ad Arcola nei Giardini del Pozzo di via Valentini (Loc. Ponte di Arcola) si terrà un imperdibile spettacolo di teatro/musica intitolato “Tango Apasionado” nel centenario della nascita del grande compositore argentino Astor Piazzolla , che vede protagonisti affermati artisti del nostro territorio; l'attore Roberto Alinghieri ed il Duo Gardel formato da Gianluca Campi alla fisarmonica e Claudio Cozzani al pianoforte.

Lo spettacolo è uno degli appuntamenti del XXVII Festival Provinciale “I Luoghi della Musica”, realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando Aperto 2021 nel settore Arte e Cultura e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Liguria.

“Tango Apasionado” sarà dedicato a suggestive pagine del repertorio poetico e musicale sudamericano novecentesco; l'attore Roberto Alinghieri in veste di voce recitante interpreterà testi di grandi autori sudamericani del '900 come Jorge Amado , Manuel Scorza , Jorge Luis Borges , talvolta in alternanza e talvolta in simbiosi a tanghi passionali e nostalgiche milonghe di Carlos Gardel ed Astor Piazzolla eseguiti dal Duo Gardel.

Roberto Alinghieri , attore , autore, regista. Si diploma presso la Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova nel 1985.

Ha collaborato con alcuni tra i maggiori nomi del panorama artistico italiano e mondiale, da Roman Polanski ad Andrej Konchalovskij a Matthias Langhoff a Otomar Krejca a Luca Ronconi. E ancora Mariangela Melato, Franco Branciaroli, Gabriele Lavia, Umberto Orsini, Marco Sciaccaluga, Luca Barbareschi, Elisabetta Pozzi, Elio De Capitani e moltissimi altri.

Nel 2008, per la sua interpretazione del Conte d'Almaviva ne “Le nozze di Figaro” vince il Premio Persefone, riservato a personalità del mondo artistico (attori, attrici, registi, autori, scenografi, costumisti…) che si sono particolarmente distinti negli spettacoli trasmessi da Rai Due Palcoscenico e Mediaset Premium.

Nell'estate 2015, nell'ambito della Festa della Marineria alla Spezia, ha affrontato, ricevendo grande consenso di pubblico e di critica, la lettura integrale de "Il vecchio e il Mare" di Hemingway, accompagnato dall'Ensemble Hemingway (musiche del premio Oscar Tiomkin).

Nelle estati dal 2014 al 2019 -all'interno del progetto Odissea, un racconto Mediterraneo, diretto da Sergio Maifredi, ha girato l'Italia interpretando i Canti XI e XVII dell'opera di Omero.

Nel 2017 dirige al Teatro Carlo Felice lo spettacolo 100 Anni di Passione, La Cumparsita 1917-2017, spettacolo di enorme successo con il patrocinio e il contributo della Regione Liguria.E' attualmente membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Carispezia e si è occupato, a vario titolo dalla stagione 2013/14 a quella 2017/18, della programmazione del Teatro Civico della Spezia.Il Duo Gardel si è formato nel 2005,dall’incontro del fisarmonicista Gianluca Campi (vincitore del Trofeo Mondiale nel 2000 in Portogallo) e del pianista Claudio Cozzani.Questi due musicisti,entrambi liguri,svolgono singolarmente da molti anni un’intensa attività come solisti ed in varie formazioni cameristiche esibendosi in importanti sedi concertistiche in Italia ed all’estero (Francia,Germania,Spagna,Polonia, Repubblica Popolare Moldava,Romania,Slovenia,Svizzera,Marocco).Il duo fin dal suo esordio si è imposto all’attenzione del pubblico e della critica per l’originalità della formazione e del repertorio proposto e per le spiccate qualità espressive e virtuosistiche delle proprie interpretazioni.Il duo ha al suo attivo centinaia di concerti per importanti associazioni e festivals (Teatro Coccia di Novara-Amici della Musica “V.Cocito”,Fondazione Piccinni di Bari ,Amici dell’Arte di Forli – Teatro Testori,Amici del Loggione del Teatro alla Scala di Milano, Teatro Rendano di Cosenza,Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda, Galleria Vlatten –Heidelberg, Castello Horneck- Gundelsheim ,Royal Splendide Hotel di Lugano per Amici della Scala e Accademia Papillons, Festival di Musica Classica di Tossa del Mar,Giardini del Museu d’Art di Girona Teatro Forma di Bari,Teatro degli Industri di Grosseto,Treviso-Musei d’Estate 2011-Asolo Musica-Veneto Musica,Fondazione Alto Perfezionamento di Saluzzo, Stagione Concertistica dell' Accademia di Belle Arti L.Tadini di Lovere (Bg) ,Beethoven Festival Sutri, ,Festival Internazionale “Nei Suoni dei Luoghi”,Pinè Musica Piano Festival,Fondazione F.M. Napolitano di Napoli,Ibla Classica International di Ragusa,I Concerti dell’Ateneo Messinese ,Teatro Comunale di Russi (RA),Palazzo San Sebastiano di Mantova-Concerti della Domenica,Incontri Musicali d’Estate a Palazzo Campana di Osimo, Piceno Classica , Concerti di Pasqua nella Basilica Sant’Apollinare Nuovo di Ravenna,Amici della Musica di Catanzaro , Ente Teatro Regionale Alessandrino- “Festival Cittadella di Luna”,Amici della Musica di San Giovanni Rotondo,Associazione Musicale Anna Jervolino di Caserta , Amici della Musica di Lagonegro,Milazzo Classica-Teatro Trifiletti,Amici della Musica di Floridia, Amici della Musica di San Severo , Parma OperArt, Ass. “F. Romani” di Moneglia,Ass. “G. Paisiello” di Taranto,Centro Teatro Studio “L. Calogero” di Reggio Calabria, Modica Classica ,Fadiesis Accordion Festival 2013 Matera, Fadiesis Accordion Festival 2019 Pordenone, Alba Music Festival ,Festival Internazionale di Musica da Camera di Grosseto , Perinaldo Festival, Festival Piano Master di Gravedona,Festival Borghi e Valli della provincia di Pavia e molti altri) che hanno sempre riscosso un entusiastico successo.La casa discografica “Il Melograno” Records di Roma ha pubblicato il CD audio “Duo Gardel live” che ha ricevuto grandi consensi.Inoltre il Duo Gardel ha partecipato alla trasmissione di Radiotre “Piazza Verdi”,suonando in diretta radiofonica composizioni di Gardel e Piazzolla.

In caso di pioggia il concerto è previsto spazio alternativo al chiuso.

Lo spettacolo è organizzato dall’Associazione Musicale “Il Pianoforte” e si avvale inoltre del contributo del Comune di Arcola.

Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti; visto l'accesso contingentato ed i posti a sedere limitati si accede ai concerti con prenotazione.

Per prenotazioni ai concerti: scrivere a prenotazionildm@gmail.com oppure telefonare al numero 3288094833 (anche sms e/o whatsapp).

Sarà necessario : certificazione verde Covid – 19 (Green Pass- dai 12 anni in su) comprovante almeno la somministrazione della prima dose vaccinale o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) ; oppure effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Tutti i concerti vengono organizzati e realizzati in base alle normative anti-contagio COVID-19.

Il programma e tutte le informazioni sulle misure di sicurezza adottate sono consultabili sul sito https://iluoghidellamusica.onweb.it/it