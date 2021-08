Sarzana - Val di Magra - Questa sera dalle 21.15 al Ponte di Arcola, Giardini del pozzo di via Valentini (in caso di pioggia è previsto spazio alternativo al chiuso) appuntamento con "Tango Apasionado". Nel centenario della nascita di Astor Piazzolla, Roberto Alinghieri voce recitante, Duo Gardel Gianluca Campi fisarmonica - Claudio Cozzani pianoforte. Testi dei grandi autori sudamericani del ‘900

Musiche di A. Piazzolla, C. Gardel.