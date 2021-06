"Sfumature di mare", una mostra itinerante realizzata da bimbi e maeste di Fiumaretta

Sarzana - Val di Magra - Si chiama "Sfumature di mare" ed è la mostra interamente dedicata al mare, realizzata e curata da tutti i bambini e dalle insegnanti della scuola dell'Infanzia di Fiumaretta, nella nuova aula della scuola adibita ad atelier d'arte.

"Complimenti ai piccoli artisti che insieme alle insegnanti hanno approfondito il mare da tanti punti di vista - dice Serena Ferti, Assessore Pubblica Istruzione Comune di Ameglia - il mare nelle storie, il mare nell'arte, il mare e l'ambiente come elemento da amare e proteggere. Una esposizione piena di emozioni e creatività, delle vere e proprie opere d'arte, frutto del lavoro di un anno scolastico sicuramente complesso ma che non ha mai fatto venire meno la voglia di imparare e migliorarsi."

I bambini hanno lavorato con diverse tecniche pittoriche, approfondendo vari artisti e ricreando le opere con la loro fantasia, ma non solo, hanno anche realizzato delle piccole sculture in materiale riciclato e partecipato alla giornata della terra con la raccolta di rifiuti sulla spiaggia. "Un bellissimo modo per imparare il rispetto dell'ambiente - conclude Serena Ferti - e approfondire l'arte attraverso vari pittori arrivando persino a delle lezioni con un'artista locale, Alessandra Baruzzo, che ha mostrato le tecniche di acquarello ai bambini. Da parte dell'amministrazione comunale i più sentiti complimenti con un augurio speciale rivolto ai bambini: non smettete mai di sognare".