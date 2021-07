“Sarzana Music Festival”, tre concerti nel centro storico cittadino

Sarzana - Val di Magra - Tre concerti, due nell’atrio esterno di palazzo civico e uno in piazza Calandrini: Sarzana Music Festival è pronto per accedere il centro storico con la sua musica e le performance di grandi artisti. Nato da un’idea del maestro sarzanese Aliano Frediani il festival , inserito nel ricco calendario degli eventi dell’estate sarzanese, è giunto quest’anno alla

terza edizione riscontrando, di anno in anno, un successo e un apprezzamento sempre maggiore di pubblico. “Tra le peculiarità della nostra manifestazione - spiega Aliano Frediani - c’è l’obiettivo di creare, assieme alle associazioni locali esistenti e grazie alla collaborazione dei commercianti locali, una nuova opportunità che possa offrire ai giovani musicisti la possibilità di esprimersi iniziando un percorso proprio a partire da Sarzana”.



E in effetti ogni anno “Sarzana Music Festival” si avvale della collaborazione di artisti di talento provenienti da più parti, che si esibiscono proponendo generi musicali diversi , esprimendo le loro emozioni e la loro musica nei generi pop, jazz, lirico e classico. L’edizione di “Sarzana Music Festival” proporrà tre appuntamenti: sabato 31 luglio, in piazza Calandrini alle 21 “Jazz tribute to "Duke Ellington": un percorso musicale dedicato ai più grandi successi del

Jazz, del compositore americano Duke Ellington. Il concerto sarà accompagnato dal Jazz Quintet formato da voce solista, contrabbasso, batteria, sassofono e pianoforte. Artisti del concerto saranno i seguenti: Sonia Calvo (voce solista) / Luca Zasa (pianoforte) /Massimiliano Avallone (basso) Paolo Meneghini (batteria) / David Stingaciu (sassofono).

Secondo appuntamento fissato per sabato 21 agosto nell'atrio esterno di Palazzo civico: alle 21 "I tre soprani" (con l’accompagnamento del pianoforte): verranno eseguiti i successi internazionali più conosciuti del repertorio lirico, napoletano ed i successi più noti della musica pop. Artisti del concerto saranno i seguenti: Barbara Luccini (soprano) / Simona Bertini (soprano) / Raffaella Marongiu (soprano) / M° Aliano Frediani (pianoforte). Infine l'appuntamento di sabato 28 agosto sempre nell'atrio esterno di Palazzo civico: alle 21 "Florence art ensamble”: le colonne sonore dei film più conosciuti e famosi al mondo. Quattro strumenti d’arco al femminile formati da due violini, una viola ed un violoncello, interpreteranno alcune pagine di successi internazionali. Da Colazione a Tiffany, Titanic, Forest Gamp, Love Actually, Il Tango di Roxenne, L’amore va in vacanza, Il Gladiatore, La vita è bella etc. Artisti del concerto saranno i seguenti: Beatrice Bianchi (violino) / Massimo Coco (viola) / Marina Margheri (violoncello) / Elisabetta Frediani (violino). Aliano Frediani, pianista pop classico di fama internazionale, svolge attività concertistica in Italia e all'estero. Vanta un vasto repertorio in sei lingue (italiano, russo, spagnolo, inglese, francese e giapponese) e si esibisce in varie formazioni musicali (duo, trio, quartetto, quintetto)