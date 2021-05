'Rupe', personale di Fabrizio Prevedello alla Cardelli & Fontana

Sarzana - Val di Magra - Inaugura questo fine settimana alla Galleria Cardelli & Fontana di Sarzana la mostra Rupe, curatore Saverio Verini, quarta personale dello scultore Fabrizio Prevedello al numero 5 di Via Torrione Stella Nord. Appuntamento con l'apertura sabato 22 e domenica 23 maggio dalle 10.00 alle 19.30. "Le sculture dell’artista - si spiega nella presentazione della mostra - tendono a una dimensione intima, rimandando a luoghi protetti – dei rifugi –, ma evocando anche brani del paesaggio delle Alpi Apuane, dove Prevedello vive. Elementi letterali come il profilo frastagliato di una montagna o il terreno collassato di una frana; pareti verticali che suggeriscono potenziali vette da scalare; i tagli squadrati che modellano le cave; rocce, pietre e grotte incontrate durante escursioni: le opere di Prevedello sembrano rifarsi a tutto ciò, restituendone non solo l’immagine, ma anche le qualità atmosferiche, il silenzio". La mostra è accompagnata da un testo del curatore Saverio Verini e da un testo del drammaturgo Toni Garbini.