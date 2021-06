'Nel mezzo del casin di nostra vita', Maurizio Lastrico a Fiumaretta

Sarzana - Val di Magra - Parte la quinta edizione di 'Sipario mare. I borghi raccontano', promosso da Comune di Ameglia, organizzato da Teatro Pubblico Ligure con la direzione artistica di Sergio Maifredi e finanziato da Iren SpA quale main sponsor della rassegna.



Maurizio Lastrico domenica 4 luglio inaugurerà l’estate alla Rotonda Lungofiume di Fiumaretta di Ameglia, sulla riva sinistra del fiume Magra, con 'Nel mezzo del casin di nostra vita'. Artista amatissimo dal pubblico e dalla formazione classica, in grado di spaziare con naturalezza fra generi diversi, con i suoi celebri endecasillabi “danteschi” descrive con ironia incidenti quotidiani, la sfortuna che incombe, il caos che gode nel distruggere i rari momenti di tranquillità della vita. Nelle sue storie condensate, in cui la sintesi e l’omissione generano un gioco comico di grande impatto.



"Riuscire a confermare anche quest'anno, con tutte le difficoltà legate alla situazione pandemica che tutti conosciamo, è stato molto impegnativo ma sicuramente ne usciamo orgogliosi e soddisfatti. Ripartire con la cultura e con l'intrattenimento di qualità significa ricostruire, passo dopo passo, la nostra forma mentale in positivo. Teatro Pubblico Ligure è una garanzia e non potevamo rinunciare a questa rassegna che ci accompagna ormai da cinque anni. Maurizio Lastrico sarà una bomba di divertimento, arte e cultura pertanto vi invito a non mancare assolutamente", afferma Serena Ferti, assessore al Turismo del Comune di Ameglia.



Lo spettacolo sarà gratuito ad ingresso libero fino al raggiungimento della capienza massima di 200 posti a sedere. Saranno rispettate tutte le linee guida anti covid. Gli ingressi saranno contingentati tramite presidio Protezione Civile.



'Sipario mare. I borghi raccontano' è prodotta da Teatro Pubblico Ligure con il sostegno del Comune di Ameglia e il contributo della Regione Liguria attraverso Teatro Pubblico Ligure. Il progetto fa parte della rete STAR - Sistema Teatri Romani Antichi. Main Sponsor: Iren Spa

Per informazioni: tel. 0187 609209, Facebook Viviameglia, email: turismo@comune.ameglia.sp.it



Ulteriori informazioni su www.teatropubblicoligure.it