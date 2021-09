"Nei tre giorni del Festival si è avvertito vero senso di rinascita"

Sarzana - Val di Magra - Con la lezione di Alessandro Barbero si è chiusa ieri sera a Sarzana la diciottesima edizione del Festival della Mente. Nonostante le difficoltà date dalle restrizioni sono state oltre 15 mila le presenze che hanno animato le tre giornate del festival, quest’anno dedicate al tema dell’origine, filo rosso dei tanti incontri, spettacoli, appuntamenti per bambini e ragazzi e della rassegna off parallelaMente. A partire dalla lezione inaugurale del linguista Luca Serianni, 33 (ventidue per adulti e undici per bambini) sono stati gli eventi in presenza in cui scrittori, scienziati, artisti, filosofi, storici, linguisti e sportivi hanno proposto riflessioni su tematiche attuali, coinvolgendo le migliaia di appassionati che si sono riuniti a Sarzana nei luoghi del festival con un ritrovato entusiasmo. Numeri importanti anche quelli registrati sui profili social della manifestazione (Facebook, Instagram e Twitter) che hanno raggiunto circa 845.000 account nella settimana dal 30 agosto al 5 settembre. Il canale YouTube ufficiale, sul quale sono state trasmesse le dirette streaming degli eventi, ha raggiunto un totale di 1,8 milioni di impression (il numero dei passaggi dei contenuti video sugli schermi degli utenti) e 34.040 ore di visualizzazione nei 3 giorni del festival.



"È stato emozionante rivivere pienamente l’atmosfera del festival con i suoi appassionati, cittadini, turisti e semplici curiosi che hanno riempito Sarzana, le sue strade e le sue piazze. È stata un’estate importante per Sarzana – ha commentato il Sindaco Cristina Ponzanelli – un’estate di ripartenza che non poteva che chiudersi idealmente proprio con il Festival della Mente. I numeri ci hanno dato ragione. Continueremo su questa strada orgogliosi del nostro Festival e felici di vivere una città attraente e ricca di eventi, persone e cultura".



Il Presidente della Fondazione Carispezia Andrea Corradino ha commentato: "Siamo molto felici di questa edizione del Festival della Mente, ritornato alla sua forma originaria, che ha visto la presenza di un pubblico numeroso e affezionato. Arrivati al diciottesimo anno possiamo guardare a ciò che è stato fatto con soddisfazione e avere la conferma ancora una volta che le persone hanno bisogno di cultura come elemento indispensabile per la crescita della comunità". "La diciottesima edizione del Festival della Mente è stata una festa collettiva: dopo un anno e mezzo difficile, si è percepita nelle strade e nelle piazze di Sarzana un’atmosfera nuova" ha dichiarato Benedetta Marietti, direttore della manifestazione. "Anche da parte dei relatori - ha concluso - c’è stato un entusiasmo maggiore del solito nell’incontrare il pubblico e nel divulgare pensieri e conoscenze. Sono stati tre giorni in cui si è avvertito un vero senso di rinascita".



Tutti gli interventi di questa edizione saranno online a breve sul sito www.festivaldellamente.it e su YouTube. Saranno disponibili anche tutti i podcast sulle piattaforme Spotify, Spreaker, Apple Podcast e Google Podcasts.



Come ogni anno il pubblico del festival potrà lasciare i suoi suggerimenti e le sue impressioni attraverso un questionario, compilabile sul sito entro il 10 ottobre.