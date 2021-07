"Napoleone: il cuore della storia" stasera sul palco della Firmafede

Sarzana - Val di Magra - Stasera, venerdì 9 luglio alle ore 21.15 sul palco della Fortezza Firmafede a Sarzana, l'Associazione Culturale Kraken Teatro presenta “Napoleone: il cuore della storia”, un reading teatrale multimediale realizzato grazie al contributo del Comune di Sarzana nell’ambito del progetto MAMA 2021, giunto alla sua terza edizione.

Attraverso l’interazione tra teatro, musica e pittura le attrici portano in scena i racconti di quattro figure femminili fondamentali nella vita del Napoleone meno noto ai libri di storia.

Il Napoleone esule, che, seppur in diversa misura, trova un appoggio e un ristoro nei cuori di queste quattro donne così lontane fra loro: la madre, la sorella, l’amante e l’amica.

I racconti, accompagnati e arricchiti da immagini e musiche eseguiti entrambi dal vivo, si snodano lungo la via impervia dei sentimenti contrastanti che hanno caratterizzato queste quattro “storie d’amore”.



In scena: Jole Rosa, Cecilia Malatesta, Chiara De Carolis e Sara Battolla

Testi: Roberto Pelosi

Musiche: Paolo Porto e Roberto Pelosi

Disegni dal vivo: Alessandro Ratti e Davide Faggiani

Luci: Daniele Passeri



Biglietto intero € 8 (ridotto € 5)

In vendita presso?Biglietteria del Teatro degli Impavidi di Sarzana 346 4026006

Ufficio IAT in Piazza San Giorgio (Sarzana)?0187 305551

Online su vivaticket.it