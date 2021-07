"Musica per abbattere il tabù" questa sera a Nave

Sarzana - Val di Magra - "Quant'è bella giovinezza che si fugge tuttavia! Chi vuol esser lieto, sia di doman non c'è certezza". Durante gli studi liceali, proprio in occasione della ricorrenza dei 500 anni dalla scomparsa di Lorenzo de’ Medici, con le energie della mia adolescenza che sognava l’età matura, mi illudevo forse di comprendere la vera essenza di queste parole scritte da Lorenzo de’ Medici nella celebre canzone Trionfo di Bacco e Arianna.



Probabilmente solo ora, in età maggiore, con la mia esperienza di medico e con il vissuto che ognuno di noi porta con sé, riesco realmente a comprendere il monito al Carpe diem sottinteso nei versi del Magnifico.

Come Vicepresidente de La Libellula-Onlus sono lieta di proporre un’iniziativa nata proprio grazie all’aiuto di un’amica con cui anni fa, sui banchi di scuola, condividevamo i versi carnascialeschi, tra lettura recitata ed accompagnamento di violino.



Dopo il lavoro silenzioso del periodo di pandemia, svolto dalla Onlus attraverso opere di donazione, nel rispetto delle restrizioni imposte per un bene comune, La Libellula propone sabato 17 luglio alle 21, presso il Circolo Culturale Arci di Nave a Sarzana, una serata in musica …per abbattere il tabù della sofferenza di pazienti affetti da malattie segnate da un’evoluzione inarrestabile ed una prognosi infausta, promuovendo la cultura delle Cure Palliative e dell’accompagnamento al fine vita, sulle note di J.S. Bach, A. Vivaldi, W.A. Mozart".



Per informazioni 3477846083.