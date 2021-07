'Molte mattine mi son svegliato' sabato sera alla Firmafede

Sarzana - Val di Magra - Sabato 24 luglio alle ore 21.30 alla Fortezza Firmafede di Sarzana, in Piazza d'Armi, Anpi concluderà la settimana di appuntamenti organizzati per ricordare il centenario dei Fatti del 21 luglio 1921. Sabato si terrà lo spettacolo Molte mattine mi sono svegliato - libero omaggio a Paolino Ranieri 'Andrea', prodotto in collaborazione con Blanca Teatro,

Attraverso la figura di Paolino, Blanca Teatro accompagnerà il pubblico dai Fatti del 21 luglio 1921 ai grandi avvenimenti del XX secolo. "Non per celebrarlo - spiegano dalla compagnia -, ma per offrire a Paolino la possibilità di continuare ancora oggi quel lavoro che ha svolto con tenacia e passione per tutta la vita con le ragazze e i ragazzi, dentro e fuori dalle scuole, portando la propria testimonianza come azione per il futuro".

"Lo spettacolo - osservano da Anpi - avrà luogo nella cornice della fortezza Firmafede, luogo dove furono detenuti i fascisti capeggiati da Renato Ricci, responsabili dei delitti nelle giornate precedenti il 21 luglio".

L'evento è gratuito con prenotazione obbligatoria. È possibile effettuarla via telefono allo 0187.305551 (IAT Sarzana) oppure con una mail a teatroimpavidi@associazionescarti.it

Sarzana, antifascista da cent'anni.