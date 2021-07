"Libri per strada" ma anche vinili e vintage, tutto in piazza Matteotti

Sarzana - Val di Magra - Ad un passo dalla trentesima edizione la storica rassegna letteraria “I libri per strada” si sposta da Piazza Luni a Piazza Matteotti per incontrare la Fiera del vinile e del vintage. Da giovedì 29 luglio a domenica 1 agosto si terrà infatti a Sarzana la manifestazione “Rewind” con quattro giornate dedicate agli appassionati, ai collezionisti e a tutti coloro che amano i libri, la musica e gli oggetti del passato. Grandi protagoniste saranno ancora le librerie cittadine, per la prima volta tutte riunite, e gli altri espositori provenienti da tutta Italia e selezionati da Ernyaldisko.

“Ringrazio gli organizzatori - ha affermato stamani il sindaco Ponzanelli - che anche quest'anno hanno saputo dare seguito a questa storica manifestazione, introducendo anche delle novità per un'edizione all'insegna del rinnovamento e ricca di appuntamenti. Uno spirito il loro che interpreta al meglio l'idea dell'amministrazione di una città che vuole vivere a cielo aperto offrendo grande visibilità all'evento. Ringrazio inoltre Confesercenti che ha supportato l'iniziativa e le librerie che ci hanno consentito di avere la Guida di Sarzana che sarà uno strumento utile per la promozione della città”.

Per l'associazione di categoria Fabio Lombardi ha invece sottolineato: “Questa sarà l'edizione della collettività visto che sarà organizzata da tutte le librerie cittadine, comprese le due fumetterie e la libreria antiquaria. Attività che rappresentano un valore aggiunto per Sarzana”.



Gli appuntamenti distribuiti sui quattro giorni saranno infatti curati da Mulino dei Libri, Mondadori Bookstore, Libreria dei ragazzi, Comic House, Fumetteria Cagliostro e Libreria antiquaria Alessandro Bernardini, realtà che dal 2019 si sono associate sotto il nome "Libri per strada" per unire le forze e lavorare per proporsi come polo culturale del libro. “Abbiamo pensato di unire i libri a dischi e vintage per offrire qualcosa di più completo e variegato ed essere così più accattivanti – ha spiegato – Nicola Grasso (Mondadori) – non mancheranno appuntamenti e laboratori per i bambini, e la collaborazione con Radio Rogna che trasmetterà in diretta anche per chi non potrà essere a Sarzana”.

Il programma curato da Arianna Frediani (Mulino dei Libri), si aprirà con la presentazione del libro di Fabrizio Silei “La Rabbia del Lupo e vedrà susseguirsi Marco Ferrari con “Ahi Sudamerica!”, Fabio Deotto con “L'altro mondo. La vita di un pianeta che cambia”, e ancora Diego Savani, Michela Bolioli e Francesca Giovanelli con la Guida di Sarzana, Silvia Ferrari con “Oltre la crisi della memoria”, “La raccontadina” di Francesca Pachetti, Fabio Genovesi con “Il calamaro gigante”, Nicolai Lilin con “Putin. L'ultimo Zar”, Giorgio Pagno con “Un mondo nuovo, una speranza appena nata” e infine Federico Rampini con “I cantieri della storia”.

La parte dedicata ai bambini è stata invece curata da Sara Siviglia della Libreria dei Ragazzi, unica in Liguria ad essere stata inserita nel circuito editoriale di “Topi pittori”. Ci saranno quattro laboratori, di cui due dedicati ai testi di Fuad Aziz uno, immancabile, con Sergio Guastini e infine un altro con ascolto e letture delle poesie di Giusi Quarenghi.

Per la prima volta, come detto, I Libri per Strada, esordirà nella principale piazza cittadina, sia per fruire di maggiori spazi legati all'emergenza sanitaria, sia per offrire alla città una sinergia con altri eventi come la Fiera del Disco e del Vintage organizzata da Ernyaldisko nato nel 2005 a Genova e oggi vero punto di riferimento per coloro che amano la buona musica e credono nel progetto culturale curato dai fondatori Marco e Carmen e ispirato dalla loro grande passione per la musica e il vinile. “Ci saranno oltre venti stand – afferma Marco Massari – per una scelta complessiva di circa due milioni di pezzi. Gli stand del vintage saranno invece otto e saranno attivi da venerdì”.

Radio Rogna si occuperà infine delle dirette ma anche delle trasmissioni “Alllooora – radio, inclusione e socialità” e “Radiomicro” oltre all'appuntamento di chiusura con ospiti a sorpresa.

L'accesso alla manifestazione, che sarà aperta al pubblico dalle ore 10 alle 24, è gratuito.



Questo il dettaglio del programma della rassegna:

GIOVEDI 29 LUGLIO

ore 18,00

Inaugurazione della rassegna

Saluto del Sindaco Cristina Ponzanelli

A seguire



“La rabbia del lupo”

Fabrizio Silei

Giunti

Incontro con l'autore

Presenta Ariodante Petacco

Evento a cura di Libreria Mondadori e Mulino dei Libri



Piazza Matteotti – ore 21:30

“Allooora - Radio, inclusione e socialita'. Trasmissione/spettacolo radiofonico

a cura delLaboratorio Con Me.

(diretta radiofonica ore 21:30 su: www.radiorogna.it)





VENERDI' 30 LUGLIO

Atrio comunale – ore 10:00

“Come me”

Lettura di testi di Fuad Aziz e creazione di sculture di carta

“Rassegna del sentir...si” evento a cura di Libreria dei ragazzi



Piazza Matteotti - ore 17:00

Ahi Sudamerica!

Marco Ferrari

Laterza

Incontro con l'autore

Presenta Alessandro Grasso Peroni

Evento a cura di Libreria Mondadori e Mulino dei Libri



Atrio Comunale -18:00

“Come me”

ettura di testi di Fuad Aziz e creazione di sculture di carta

“Rassegna del sentir...si” evento a cura di Libreria dei ragazzi



Piazza Matteotti - ore 18:30

“L'altro mondo”

Fabio Deotto

Bompiani

Incontro con l'autore

Presenta Ester Armanino

Evento a cura di Libreria Mondadori e Mulino dei Libri



Piazza Matteotti - ore 20:30

“RadioMicro- La radio governata dai bambini. Trasmissione/spettacolo radiofonico

a cura di Marghe, Greg e Eugi.

(diretta radiofonica ore 20:30 su www.radiorogna.it)



Piazza Matteotti - dalle ore 21:00

Presentazione e proiezione della nuova Guida di Sarzana

Edizioni Giacche'

Saranno presenti gli autori:

Diego Savani- Michela Bolioli- Francesca Giovanelli

Coordina l'incontro Irene Giacche'

Evento a cura di Libreria Mondadori e Mulino dei Libri





SABATO 31 LUGLIO

Atrio Comunale - ore 10:00

“La capra canta”: letture e ascolto delle poesie di Giusi Quarenghi

“Rassegna del sentir...si” evento a cura di Libreria dei ragazzi



Piazza Matteotti - ore 10:30

“Oltre la crisi della memoria”

Silvia Ferrari

Mimesis edizioni

Incontro con l'autore

Evento a cura di Libreria Mondadori e Mulino dei Libri



Piazza Matteotti - ore 17

La raccontadina. Racconti a passo di vanga

di Francesca Pachetti

Edizioni Pentagora

Incontro con l'autore presenta Ariodante Petacco

Evento a cura di Libreria Mondadori e Mulino dei Libri



Atrio comunale - ore 18:00

“Teatro di libri”

Laboratorio d'ascolto ideato e condotto da Sergio Guastini

6/12 anni



Piazza Matteotti - 18:30

“Putin. L'ultimo Zar”

la letteratura russa e il suo rapporto con il potere.

Nicoli Lilin

Piemme edizioni

Incontro con l'autore

Presenta Andrea Lazzoni

Evento a cura di Libreria Mondadori e Mulino dei Libri





Piazza Matteotti – ore 21.30

“Il calamaro gigante”

Fabio Genovesi

Feltrinelli

Incontro con l'autore

Presenta Patrizia Fiaschi

Evento a cura di Libreria Mondadori e Mulino dei Libri



DOMENICA 1 AGOSTO

Piazza Matteotti - ore 11:00

“Un mondo nuovo, una speranza appena nata”

Giorgio Pagano

Edizioni Cinque Terre

Incontro con l'autore

Presenta Marco Rovelli

Evento a cura di Libreria Mondadori e Mulino dei Libri



Piazza Matteotti - ore 18:30

“I cantieri della storia”

Federico Rampini

Mondadori

Incontro con l'autore

Presenta Paolo Marcesini

Evento a cura di Libreria Mondadori e Mulino dei Libri



Piazza Matteotti - 21:30

Diretta radio con ospiti a sorpresa

Evento a cura di Radiorogna