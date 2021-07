“Lettura d'autore sotto le stelle”, weekend denso in Piazza De Andrè

Sarzana - Val di Magra - Sabato 31 luglio in piazza De André, in collaborazione con il Comune di Sarzana e organizzato dall'Associazione Culturale Poeti solo Poeti Poeti - che da dieci anni pianifica il Premio Letterario Città di Sarzana - serata dedicata alla “Lettura d’Autore sotto le Stelle”. Una ventina tra scrittori e poeti, provenienti da diverse regioni del nord d’Italia, parteciperanno all'iniziativa (inizio pre 20.30) leggendo in prima persona estratti delle proprie opere.



“L'intendimento dell’Associazione Culturale Poeti solo Poeti Poeti è stato, negli anni, quello di far conoscere la Liguria terra d'arte e di cultura. Spesso negli scrittori meno conosciuti - spiega Susanna Musetti presidente dell'associazione - si nascondono talento e pensieri profondi. Per questo abbiamo selezionato, un incontro tra autori poco conosciuti, ma bellissimi da leggere, una serie di opere non proprio famosissime ma perfette per chi è alla ricerca di una trama nuova, intrigante e sorprendente. Sensibilizzare e portare gli altri ad amare la poesia, la cultura, la letteratura, la scienza, la storia, la medicina, la cucina e tutte le passioni del sapere e dell’erudizione è il nostro obiettivo”. Il programma di sabato prossimo vedrà quindi ospiti della città: Giusi Agliusta (Genova), Massimo Albano (Sarzana), Simona Albano (La Spezia), Antonietta Aprile (Lerici), Anna Maria Barini (La Spezia), Bonini Marco (Lucca), Carlotta Bonsegna (La Spezia), Alessandra Cerretti (La Spezia), Daniela Feltrinelli (La Spezia), Lorenzo Landini (Terrarossa Massa), Luca Pastina (Sarzana), Cristina Maria Petrini (Torino), Pier Paolo Pigini (Lucca), Elisa Pirino (Genova) Marco Raiti (La Spezia), Viviana Cecilia Sandroni (Roma), Mirella Scorsonelli (Parma), Franco Sorba (Torino), Federica Storace (Genova), Maria Antonella Sturlesi (Vigevano), Elvira Trap (Genova), Monica Votta (La Spezia).



Domenica 1° agosto alle ore 21.30 , sempre in piazza De André, presentazione dell’ultimo libro “Reo confesso” di Valerio Varesi, giornalista di Repubblica e pioniere del romanzo giallo sociale che, con il suo commissario Soneri, ha

conquistato migliaia di lettori. Nella stessa serata verrà presentato anche il libro di Carlo Legaluppi “La nuova inquisizione – Redde rationem”, Alter Ego Edizioni 2019. Le letture dei testi verranno interpretate dall’attrice Susanna

Sturlese della Spezia. La regia verrà curata dal vicepresidente Giuseppe Di Liddo, la serata verrà condotta dalla presidente Susanna Musetti.