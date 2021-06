"L'agile mandola ne accompagna il suon" in Piazza Matteotti

Sarzana - Val di Magra - Sabato 3 luglio alle 21 è in programma una rara e raffinata esibizione dal titolo evocativo "L'agile mandola ne accompagna il suon" un concentrato di virtuosismo di musicisti e cantanti che certamente impressionerà il pubblico della ventunesima edizione del festival. Nel cuore del centro storico di Sarzana, in Piazza Giacomo Matteotti, il concerto per quartetto di strumenti a pizzico e voci con la partecipazione del mandolinista ligure di fama internazionale Carlo Aonzo, con lui si esibiranno Salvatore Della Vecchia al mandolino, Marcello Smigliante Gentile alla mandola e Riccardo Del Prete alla chitarra, tra i migliori interpreti napoletani degli strumenti a pizzico e, come ospiti d'onore, il soprano Francesca Bruni e il tenore Giulio Pelligra. “Il mandolino, strumento nazionale di grande importanza, è da sempre indissolubilmente legato al Bel Canto e diventa co-protagonista delle pagine più preziose del repertorio lirico e della più raffinata canzone napoletana qui interpretati da un quartetto d'eccezione di soli strumenti a pizzico come nella migliore tradizione del nostro paese e da cantanti lirici.”