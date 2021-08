"Il sistema", alla Firmafede il rapporto tra politica e magistratura secondo Sylos Labini

Sarzana - Val di Magra - Il tema, controverso e attuale, è quello del rapporto tra politica e magistratura, già affrontato ne “Il Sistema”, libro scritto dall'ex-magistrato Luca Palamara e il giornalista Alessandro Sallusti.



Lo spettacolo a esso ispirato, a cura di Edoardo Sylos Labini con adattamento teatrale di Angelo Crespi, andrà in scena il venerdì 20 agosto prossimo alla Fortezza Firmafede di Sarzana con inizio alle ore 21.15 e accesso gratuito e prenotazione obbligatoria nel rispetto delle disposizioni anti-Covid.



Con delibera n. 206 infatti la Giunta ha dato il via libera all'organizzazione dell'evento proposto dal sindaco e assessore alla cultura Cristina Ponzanelli “rilevato il particolare interesse non solo culturale ed artistico ma anche di promozione dell'attenzione e del dibattito pubblico su un tema che risulta nello stesso tempo di stringente attualità e riaffiorante lungo vari decenni di storia italiana”.



Dunque le date del ricco calendario dell'estate sarzanese proseguono con un altro appuntamento di prestigio alla Cittadella, il complesso monumentale sarzanese che, sempre di più, sta assumendo il ruolo di “contenitore privilegiato” di importanti eventi culturali e artistici.



Attraverso il racconto dell'ex capo dell'Associazione Nazionale Magistrati “Il Sistema” ripercorre le tappe principali della carriera di Palamara focalizzandosi sui rapporti tra politica e magistratura: la trama dello spettacolo si dipana tra processi, sentenze, nomine e correnti, in un unico atto pieno di colpi di scena, tra testimonianze inedite, video, interviste attraverso il racconto di cronaca di una delle firme più note del giornalismo italiano.



L'appuntamento verrà realizzato anche grazie al coordinamento logistico-organizzativo dell'associazione Gli Scarti, a cui saranno quindi affidate la gestione logistica e la bigliettazione, gratuita ma effettuata ai fini del contingentamento e del rispetto delle disposizioni dettate dell'emergenza sanitaria, della serata del 20 agosto proposta da RG Produzioni. Le scena e i costumi sono affidati a Laura Giannisi. Sul palco con Sylos Labini anche Simone Guarany.



I biglietti, gratuiti, per assistere allo spettacolo possono essere ritirati presso il Teatro degli Impavidi tutte le mattine (escluso lunedì e mercoledì) dalle 9.30 alle 12.30 oppure on line su www.vivaticket.it.