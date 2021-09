“Il bene confiscato come bene comune”, incontro a Sarzana targato Cgil

Sarzana - Val di Magra - Si terrà giovedì 9 settembre alle 17, presso la Sala della Repubblica di Sarzana, l'incontro pubblico “Il bene confiscato come bene comune”. L'evento, occasione per fare un bilancio a venticinque anni dall'approvazione della Legge 109 del 1996 sulla confisca dei beni alla mafie ed il loro riutilizzo sociale, è organizzato da Cgil e Spi Cgil della Spezia, Libera, Associazione L'égalité ed Agesci Liguria. La restituzione alla collettività dei beni - immobili, mobili e aziendali - sottratti alla disponibilità delle mafie ha permesso la nascita di oltre 800 progetti di riutilizzo sociale in tutta Italia che sono diventati occasioni di impegno responsabile. Ma l'impatto sulla società civile e sull'economia dei beni confiscati alle mafie sarebbe sicuramente maggiore se tutti i beni fossero rapidamente restituiti alla collettività e le politiche sociali diventassero una priorità politica a sostegno dei diritti all’abitare, alla salute pubblica, alla sostenibilità ambientale, al lavoro dignitoso ed ai percorsi educativi e culturali.



Interverranno il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli; sua Eccellenza Prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini; Lara Ghiglione, Segretaria generale della Cgil spezzina; Bruno Corda, Direttore Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati; Roberto Centi, Presidente della Commissione Antimafia Regione Liguria; Davide Pati, Vice-presidente Libera contro le mafie; Paolo Rissicini, Presidente L' égalitè; Ivano Bosco, Segretario generale Spi Liguria; Giuseppe Massafra, Segretario nazionale Cgil. Apre e modera i lavori Luciano Silvestri, Responsabile Legalità e Sicurezza CGIL nazionale.



Questo il programma dettagliato con i titoli degli interventi:



17 Saluti del sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli



17:10 Saluti sua Eccellenza Prefetto Maria Luisa Inversini



17:20 Apre e modera i lavori Luciano Silvestri, Responsabile Legalità e Sicurezza Cgil nazionale



17.35 La confisca di beni e aziende come valore sociale e strumento per la lotta alla criminalità organizzata

Lara Ghiglione, Segretaria Generale Cgil La Spezia



17.50 L'iter della confisca e il ruolo dell'Agenzia nazionale

Bruno Corda, Direttore ANBSC



18.05 La proposta di legge regionale sul riutilizzo dei beni confiscati

Roberto Centi, Presidente della Commissione antimafia Regione Liguria



18.20 Beni e aziende confiscate in Liguria: lo stato dell'arte

Davide Pati, Libera nazionale



18.35 Un'esperienza di riutilizzo sociale del territorio: il Quarto piano

Paolo Rissicini, Presidente L'egalitè



18.50 I campi della Legalità: il valore educativo nell'incontro tra generazioni

Ivano Bosco, Segretario Generale SPI Liguria



19.05 Normative e buone prassi: i progressi fatti e le conquiste ancora da realizzare

Giuseppe Massafra, Segretario nazionale Cgil