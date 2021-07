“I salotti del Premio Lunezia” con l'omaggio a Lucio Dalla

Sarzana - Val di Magra - Per il secondo anno consecutivo con il contributo del Comune di Sarzana tornano “I Salotti del Premio Lunezia”.

Un appuntamento musical-letterario alla Fortezza Firmafede (ore 21) che coniugherà le esibizioni degli artisti a un approfondimento sui testi delle canzoni e al loro legame - diretto ed indiretto - con il mondo della poesia e della

letteratura. Un format ormai consolidato quello del Premio Lunezia, che da vari anni coinvolge musicisti, cantanti, personaggi televisivi, critici musicali e letterari e attori recitanti nel confronto tra la “parola” cantata e la parola scritta.

Iskra Menarini ed Emanuela Cortesi (storiche cantanti di Dalla) con il supporto del maestro Maurizio Tirelli, mercoledì 14 Luglio renderanno quindi omaggio a Lucio Dalla, con un concerto-tributo tra racconti e aneddoti.



Un appuntamento di approfondimento dei contenuti delle opere di Dalla e i parallelismi tra la poesia tradizionale e le liriche del cantautore analizzate dalla letterata Marina Pratici. “L’anno scorso il Premio Lunezia è sbarcato a Sarzana e si conferma anche quest’anno - dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli - contribuendo al nostro già ricchissimo calendario estivo e rendendo omaggio all’erede dell’antica Luni. Abbiamo voluto sin da subito aprire a nuove opportunità e ad eventi e nomi che prima non erano accostati a Sarzana, un percorso nato tre anni fa e che prosegue oggi e guardando, soprattutto, a domani. Un percorso, per una città che sa vivere di cultura e di eventi, che si sviluppa dalle conferme e rinnovamento degli eventi storici e dal rilancio del Teatro Impavidi, da grandi mostre e dal rilancio della Fortezza Firmafede, che per la prima volta quest’anno propone un cartellone di eventi di cui il Premio Lunezia è un evento riconoscibile e capace di attirare pubblico e appassionati”.



Durante la serata, presentata da Riccardo Benini, con il contributo del critico musicale Dario Salvatori, interverranno anche il cantante Matteo Faustini, Carlo Zarinelli (Vincitore del premio Premio Lunezia - Musicare i Poeti 2020), Stefano De Martino (Patron del Premio Lunezia) e Loredana D'Anghera (Cantante del Premio Lunezia). L’ingresso è gratuito ma nel rispetto delle disposizione anti-covid è necessaria la prenotazione al numero telefonico 0187/622080 .