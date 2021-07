'I salotti del Premio Lunezia', a Sarzana un omaggio a Lucio Dalla

Sarzana - Val di Magra - Grazie al contributo del Comune di Sarzana, per il secondo anno consecutivo 'I salotti del Premio Lunezia' intratterranno la città con un appuntamento musical-letterario che coniugherà le esibizioni degli artisti ad un approfondimento sui testi delle canzoni ed al loro legame (diretto ed indiretto) con il mondo della poesia e della letteratura. 'I salotti del Premio Lunezia' è il format che da diversi anni coinvolge musicisti, cantanti, personaggi televisivi, critici musicali e letterari e attori recitanti nel confronto tra la “parola” cantata e la parola scritta.



Iskra Menarini ed Emanuela Cortesi (storiche cantanti di Dalla) con il supporto del maestro Maurizio Tirelli, mercoledì 14 Luglio dalle 21.00 in Fortezza Firmafede renderanno omaggio all'indimenticato Lucio Dalla, con un concerto / tributo tra racconti e aneddoti. Un appuntamento di approfondimento dei contenuti delle opere di Dalla e i parallelismi tra la poesia tradizionale e le liriche del cantautore analizzate dalla letterata Marina Pratici.



Durante la serata, presentata da Riccardo Benini, con l’indiscussa esperienza del noto critico musicale Dario Salvatori, interverranno anche il cantante Matteo Faustini, Carlo Zarinelli (Vincitore del premio Premio Lunezia - Musicare i Poeti 2020), Stefano De Martino (Patron del Premio Lunezia) e Loredana D'Anghera (Cantante del Premio Lunezia).



L’ingresso è gratuito su prenotazione al numero telefonico 0187.622080 (dal Martedì alla Domenica dalle 10 alle 13 o dalle 17 alle 20) in osservanza alle disposizioni anti-Covid attuali.