'I miei stupidi intenti', in libreria il romanzo di Bernardo Zannoni edito da Sellerio

Sarzana - Val di Magra - Arrivato nelle librerie, edito da Sellerio, “I miei stupidi intenti”, romanzo d'esordio del 26enne sarzanese Bernardo Zannoni. "Un romanzo che ci ha particolarmente entusiasmato - spiegano dalla nota casa editrice -, ci ha trascinato nella lettura e siamo convinti che lo stesso stupore prenderà chiunque vorrà leggere questo sorprendente esordio. Un libro potente e ambizioso scritto da un giovanissimo autore: è la storia di una faina che scopre il mondo, le sue verità e le sue menzogne, quasi come fosse un personaggio strappato a Camus e al tempo stesso a un film della Pixar. È una scommessa letteraria che tra boschi, tane sotterranee, artigli e lotte per il potere vi farà riflettere sull’animo umano, facendovi condurre dalla penna sicura dell’autore". “Esistono vari modi di strillare un libro magnifico. Ma solo un modo è giusto per 'I miei stupidi intenti'. Leggetelo, leggete questo romanzo in stato di grazia”, ha detto del libro Marco Missiroli.