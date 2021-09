"Fino al cuore della rivolta" si prepara al gran finale del 4 e 5 settembre

Sarzana - Val di Magra - Si avvicina il gran finale del festival della Resistenza "Fino al cuore della rivolta" (XVII edizione - “La realtà si impara, dove la realtà si fa”).

Sabato 4 e domenica 5 settembre due giorni di interventi, spettacoli e concerti, riflessioni e divertimento, una cena sociale e anche dopo spettacolo non solo musicali ma anche con proiezioni, dalle 21.30 (ingresso libero).

Per gli spettacoli e per la cena la prenotazione è obbligatoria e vi ricordiamo che per poter accedere agli spettacoli è necessario il Green pass o un tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.



Il programma



4 settembre 2021

Dalle ore 17

MARCO ROVELLI e PAOLO CAPODACQUA

recital-concerto

SIAMO NOI A FAR RICCA LA TERRA. Omaggio a CLAUDIO LOLLI



MASSIMO CARLOTTO, MAURIZIO CAMARDI + YO YO MUNDI

"Polvere"



ore 20

Cena sociale



ore 21.30

Dopospettacolo/9

Orchestra Filarmonica Fatica&Sudore

presenta il suo ultimo disco "L'amore ai tempi del Cazhocène"

Piergiorgio de Rito e Matteo Procuranti

con l'amorevole partecipazione di Alessandra D'Aietti, Gabriele D'Ascoli e Micaela Guerra.





5 settembre 2021

Dalle ore 17

Lectio brevis

Paolo Pezzino (Presidente Istituto Nazionale Ferruccio Parri)

Creare un museo della Resistenza in Italia: un'impresa impossibile?



MARIA ANTONIETTA - L’inferno di Guido.

Interpretazione del Canto XXVII dell’Inferno Dantesco



LITTLE PIECES OF MARMELADE

LPOM in concerto



ore 20

Cena sociale



ore 21.30

Dopospettacolo/10

OZ

"Lettere dal bunker"



INGRESSO LIBERO ai Dopospettacolo con posti limitati. Panini resistenti e sorprese gastronomiche fino alle 24.





L’ingresso agli spettacoli sarà consentito solo su prenotazione ed è obbligatoria l’esibizione del Green pass o di un tampone negativo nelle precedenti 48 ore. Attenzione posti limitati, affrettatevi a prenotare!



Info e prenotazioni 3281503180 o 3493278060 o 342 3714053