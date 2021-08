''Ficcar lo viso per la luce etterna'' al monastero Santa Croce

Sarzana - Val di Magra - L'associazione culturale Caffe' letterario ligustico, nella suggestiva cornice del monastero Santa Croce a Bocca di magra, propone un incontro dal tema ''Ficcar lo viso per la luce etterna'', ovvero la visione di dio tra Dante e Cusano, con relatore il prof. Roberto Celada Ballanti, docente di filosofia della religione e di filosofia del dialogo interreligioso. Un invito alla esperienza della ''luce'' anche come suggestione di una ''speranza'' dopo un periodo gravemente buio, attraverso il confronto fra Dante, dell'ultimo canto del paradiso - il canto XXXIII - e il trattato di Nicolò Cusano ''De visione dei'', un tema certamente carico di fascino speculativo, nella convinzione che al fondo di se', ognuno di noi aspiri a ripetere l'esperienza dei due grandi. Reciterà il canto, Roberto Baldassari, importante attore di origine ligure e gli intervalli musicali saranno della violinista Arianna Giannecchini. Un omaggio alla cultura e ai tanti poeti e scrittori che hanno frequentato la ligura e in particolare Bocca di magra. L'incontro sarà aperto al pubblico con inizio puntuale e dietro prenotazione, nel rispetto delle norme anti-Covid. Per info e prenotazioni 349-1959809 - 335-8489620.