"Dante per nostra fortuna" agli Impavidi

Sarzana - Val di Magra - Una grande occasione di promozione per Sarzana grazie a una delle figure più note al mondo, Dante Alighieri, e al cortometraggio realizzato dal grande regista Massimiliano Finazzer Flory presso il Teatro degli Impavidi dedicato al

Sommo Poeta che, come noto, nella nostra città ricevette l'incarico di procuratore dei Malaspina per portare a termine la lunga trattativa di pace con il Vescovo Conte di Luni. Nel 700esimo anniversario della morte del sommo poeta, anno proposto dal Ministero della Cultura come l'anno di Dante, Sarzana offre un'altra occasione per riflettere sulla sua figura e lo fa con un progetto originale e di respiro internazionale: "Dante per nostra fortuna" il cortometraggio realizzato da Massimiliano Finazzer Flory verrà proiettato domenica prossima 27 giugno alle 19.30 proprio al Teatro degli Impavidi dove è stato realizzato.



Grazie alla collaborazione con la Farnesina il film ha avuto successo in Argentina, negli Stati Uniti, nella Repubblica Dominicana, in Uruguay, in Turchia, in Israele, a Malta nelle Filippine e a Hong Kong, in Corea del sud, in Russia e in Tunisia. "Una grande occasione per Sarzana e per i nostri Impavidi – dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli – che si propongono con questo film al centro della produzione artistica legata alla figura di Dante, nel settecentesimo anniversario della sua morte. Un film, con la firma prestigiosa dell'auto Finazzer Flory, che sarà occasione di promozione per la nostra Città nel mondo. Vi aspettiamo alla prima agli Impavidi”.



"Dante, per nostra fortuna", con la regia di Massimiliano Finazzer Flory, le cui riprese cinematografiche, come detto, sono avvenute nella nostro teatro cittadino racconta in 27 minuti e con 21 canti tra inferno, purgatorio e paradiso la Divina Commedia con la danza contemporanea e gli occhi di un bambino, attraverso la metafora del teatro. Declinati con lo sguardo di un Dante bambino innamorato della lettura e con le coreografie di Michela Lucenti, i canti più significativi dell'opera vengo interpretati dal movimento di danzatrici e danzatori del Balletto Civile e di Maria Celeste Losa prima ballerina solista del Teatro alla Scala accompagnati dalla voce fuori campo di Massimiliano Finazzer Flory e Angelica Cacciapaglia, ora in prosa, ora in versi danteschi. La colonna sonora è stata composta ispirandosi alle atmosfere dei canti per restituire il senso del viaggio dantesco.



Massimiliano Finazzer Flory è un attore, regista e noto autore teatrale italiano. Dopo l'esordio come attore teatrale nel 2005 con In viaggio con Virgilio e L'altro viaggio di Rainer Maria Rilke, ha portato in scena opere quali Lo specchio di Borges (2007-10) e Il tempo di Mahler (2010-11); autore dello spettacolo Pinocchio, storia di un burattino (2011-14), ha diretto e interpretato Grande serata futurista (2013-14), girando nel 2014 il suo primo film, Marinetti a New York, e portando in scena lo spettacolo Essere Leonardo da Vinci. Un'intervista impossibile (2015) cui ha fatto seguito la pièce Verdi legge Verdi (2016). Ideatore e interprete del corto Parigi-Baudelaire, passeggiata poetica (2017), coproduttore del cortometraggio da lui diretto e interpretato BEING Leonardo da Vinci (2018), dei suoi altri lavori cinematografici si ricordano Ali dorate - I giorni del silenzio (2020) e Dante, per nostra fortuna (2021). Tra le pubblicazioni: Dov'è la famiglia (2008); Cordusio e i mercanti (2009); La memoria e la visione (2010)